Central Plaza Shopping anuncia nova exposição em parceria com a Ampara Animal

Com pilar solidário e histórico de sempre promover educação e cultura de qualidade, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, traz a exposição “Alg*ritmo Selvagem [Reset]” para o Espaço Cultural do Shopping. A atração fica disponível gratuitamente para o público até o dia 25 de novembro.

A exposição faz parte de uma iniciativa da Ampara Animal, organização dedicada à proteção e defesa dos animais no Brasil, que visa diminuir curtidas e compartilhamentos de postagens de animais selvagens sendo tratados como pets. Com isso, é possível evidenciar a responsabilidade de cada indivíduo ao engajarem em conteúdos como estes, desafiando a norma e promovendo uma conscientização generalizada.

Enquanto navegamos pelas redes sociais, muitas vezes nos deparamos com fotos e vídeos de animais silvestres sendo humanizados e interagindo com pessoas, que em um primeiro momento, pode parecer fofo ou engraçado, mas por trás de cada like, existe um cenário de privação de comportamentos naturais, maus-tratos e muitas vezes a retirada do animal da natureza. Dessa forma, o público tem uma visão superficial e romantizada do animal como um pet, o que pode influenciar no desejo de compra, fomentando um ciclo que coloca em risco toda a biodiversidade.

Venha conferir esta mostra impactante no Seu Grande Vizinho. Passeio cultural no Central Plaza, Tá em Casa!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Exposição “Alg*ritmo Selvagem [Reset]”

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Espaço Cultural do Shopping

Datas: Até 25 de novembro

Horários: Livre, de acordo com funcionamento do Shopping

Estacionamento gratuito por 2 horas (após, cobrança de horas corridas).