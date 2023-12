Central de Triagem de Resíduos vira espaço de educação ambiental na Feira do Natal Solidário

Entre atrações musicais, de lazer e as diversas opções gastronômicas, a Central de Triagem Compacta de Resíduos Recicláveis, instalada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) na Feira do Natal Solidário, se consolidou como um espaço de sensibilização e educação ambiental para a geração de resíduos. Cerca de 110 quilos de materiais recicláveis foram triados nos três dias de festa, que recebeu a visita de quase 200 moradores.

O equipamento, projetado para aumentar o reaproveitamento de materiais secos gerados no evento, operou na passagem de pedestres subterrânea que liga o estacionamento do Paço à Avenida José Caballero e contou com apoio da Cooperativa Cidade Limpa, responsável pela separação dos resíduos durante toda a festa. Para que os frequentadores pudessem fazer a disposição correta dos materiais, havia diversos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pelo local.

“Além da questão operacional e de fomentar a melhora da separação de resíduos nos eventos, contribuindo para a renda dos cooperados, o espaço também contribui para que os munícipes conheçam mais dos trabalhos do Semasa e como os programas geram impactos positivos para o meio ambiente e para a cidade”, explica o superintendente adjunto da autarquia, Edinilson Ferreira dos Santos.

Ao longo da passagem, o Semasa montou uma estrutura com exposição dos projetos, ações e serviços da autarquia e que integram a gestão de resíduos sólidos de Santo André, como o programa Moeda Verde, o projeto De Volta pra Sala, Composta Santo André, Ponto Limpo, Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável. Agentes do Departamento de Resíduos Sólidos conduziam os visitantes por todo o espaço, explicando as diversas iniciativas socioambientais aplicadas no município, com o objetivo de sensibilizar os interessados sobre a importância da reciclagem e vida útil do Aterro Sanitário.

“Conheci o espaço e fiquei muito surpreso com a organização e separação para o descarte. Também achei bastante interessante o projeto sobre compostagem, que não conhecia.”, disse o morador Maurício Cocci, que passou pela Central neste domingo (10).

A Feira do Natal Solidário foi o terceiro evento promovido pela prefeitura em que a Central de Triagem Compacta esteve presente. Em junho, o equipamento estreou no Arraial Solidário e, depois, funcionou ao longo do Festival de Inverno de Paranapiacaba.