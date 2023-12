Central de Convênios agora é Unidade de Apoio Administrativo da Fundação do ABC

A Fundação do ABC, entidade que ao longo dos anos firmou-se como parceira estratégica na gestão de equipamentos públicos de saúde, acaba de anunciar uma importante novidade. Mantendo o foco na qualidade do atendimento, na humanização dos serviços e na alta resolutividade, a antiga Central de Convênios foi rebatizada: agora é a Unidade de Apoio Administrativo da Fundação do ABC.

Essa transformação é muito mais profunda do que uma simples alteração de nomenclatura. Representa o reflexo do compromisso contínuo da FUABC com a excelência, a agilidade nos processos e a inovação. Com esse “Apoio”, o propósito é catalisar o desenvolvimento de novos projetos, garantindo que a inovação permaneça no coração de todas as iniciativas.

A Unidade de Apoio Administrativo sustenta todas as frentes de atuação da Fundação do ABC, incluindo suas diversas unidades gerenciadas e o Centro Universitário FMABC, a fim de inspirar e materializar novos projetos, consolidando a inovação como força motriz em cada ação. Com um olhar meticuloso, a Unidade busca estabelecer padrões em seus processos, eliminando ineficiências e potencializando cada etapa de trabalho. Paralelamente, direciona os avanços tecnológicos e metodológicos, forjando um ambiente laboral contemporâneo e dinâmico.

“No campo dos Recursos Humanos, compreendemos a importância deste capital e seguiremos empenhados em prover aos colaboradores todas as ferramentas, recursos e capacitações indispensáveis para uma atuação de vanguarda, garantindo que todas as equipes estejam bem-preparadas e atualizados para contribuir da melhor forma possível”, garante o diretor-geral da Unidade de Apoio Administrativo da FUABC, Décio Teixeira Prates Júnior.

Especialmente para a Fundação do ABC, que em 2022 contabilizou uma receita de R$ 3,3 bilhões e um impacto direto em milhões de atendimentos, essa evolução representa um apoio fundamental para alavancar ainda mais a concretização de seus objetivos. E, dada a robustez da entidade na gestão de equipamentos públicos de saúde – com mais de 25 mil funcionários diretos e administração de 16 hospitais – essa nova estrutura chega em momento oportuno.

EVOLUÇÃO

A história da Central de Convênios, criada em 2007, é rica em realizações. Uma das maiores unidades da Fundação do ABC, a Central gerenciou múltiplas parcerias, contratos e convênios com prefeituras de diversas regiões, sendo responsável por quase 4.000 colaboradores diretos em dezembro de 2022. Sua atuação permeava desde a assistência à saúde da população até aspectos administrativos de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), PID (Programa de Internação Domiciliar), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), PSF (Programa de Saúde da Família) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entre outros equipamentos.

Deste legado, a Unidade de Apoio Administrativo da FUABC mantém a essência, porém, com perfil ampliado e com mais atribuições. A mudança visa estabelecer uma base sólida para as futuras realizações, fortalecendo ainda mais a relação da FUABC com os municípios e o Governo do Estado de São Paulo na concretização de uma saúde pública de excelência.