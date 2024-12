Central de Atendimento de Diadema soma mais de 80 mil atendimentos em 2024

A Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Diadema realizou entre janeiro e novembro de 2024 mais de 80 mil atendimentos. O equipamento público é referência no recebimento e encaminhamento de demandas da população. Desse total, 27 mil foram presenciais, 17 mil realizados por meio de telefone e outros 36 mil por meios eletrônicos.

A Central, inaugurada no dia 30 de junho de 2008, está localizada na Rua Amélia Eugênia, 397, Centro, e realiza em média, 8 mil atendimentos por mês. O avanço da tecnologia, ao longo do tempo, fez com que a Central se reinventasse nos meios de atendimento ao público.

“Até 2019, o volume de atendimento era muito presencial. Depois, com a pandemia, cresceu bastante o número de atendimentos eletrônicos. A Central precisou se adaptar aos novos tempos e conseguimos ampliar nossa capacidade”, comentou Anderson Wiliam Castoldi Conte, diretor da Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Diadema. “Além disso, os atendimentos telefônico e eletrônico contribuíram para a comodidade da população, que não necessita se deslocar até a Central”, afirma Anderson.

Entre os quase 400 atendimentos por dia, são 120 presenciais, 200 eletrônicos (via site e aplicativo Colab) e 80 por telefone. Ao todo, são 22 atendentes, que respondem a demandas de diversas áreas da administração – as mais procuradas são consulta ou parcelamento de débitos; segunda via de IPTU; inscrição municipal para MEI (Microempreendedor Individual); e emissão do cartão de estacionamento para idoso ou pessoa com deficiência.

Modernização

O avanço das novas tecnologias fez com que a Central de Atendimento ao Cidadão se atualizasse no atendimento ao público.

Em agosto de 2022, a Prefeitura de Diadema lançou o programa Fala, Diadema, com a apresentação de uma central telefônica tridígito de atendimento ao morador e o Colab, aplicativo que permite o registro de demandas (como poda de árvore, tapa buraco, troca de luminária, etc) de zeladoria em tempo real.

O objetivo é oferecer múltiplas ferramentas para que o morador consiga resolver seus problemas e que possa contribuir com a construção de uma Diadema melhor, apontando sugestões, críticas e melhorias necessárias.

A atual gestão também montou um grupo de trabalho de modernização do atendimento ao cidadão. No início de 2023 esse grupo visitou a Secretaria de Inovação e Tecnologia de São Paulo, para conhecer a Central 156 da Capital, modelo que inspirou o programa Fala, Diadema.

“A Central de Atendimento foi inaugurada no fim do meu terceiro mandato e se tornou um equipamento referência na cidade. E tudo que tem sido feito recentemente mostra que os servidores estão sempre à procura de atualizar e melhorar o serviço prestado”, comentou o prefeito José de Filippi Júnior.