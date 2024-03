Centrais capitães lideram Rede Cuca (CE) e JF Vôlei (MG) na reta decisiva da Superliga B Bet7k masculina

Duas equipes cheias de planos na atual edição da Superliga B Bet7k masculina e lideradas por centrais capitães prometem um confronto especial nesta terça-feira (12/3), às 20h, no ginásio municipal Antônio Marcos, em Juiz de Fora (MG), pela 10ª rodada. O Rede Cuca conta com a experiência de Brunão em busca da classificação direta para a semifinal. Já o JF Vôlei tem Fernando Pilan como um dos trunfos na disputa por um lugar nos playoffs. O Canal Vôlei Brasil transmite ao vivo.

Segundo colocado com 23 pontos, um a menos que o líder Saneago Goiás Vôlei (GO), o Rede Cuca já se garantiu nos playoffs, mas ainda luta para avançar ao grupo dos quatro primeiros sem precisar jogar as quartas de final. Para isso, a equipe cearense precisa se manter pelo menos em segundo até o final da primeira fase, faltando duas partidas.

“Estamos bem confiantes. Viemos de uma série de bons resultados, com atuações consistentes. Encontramos o nosso voleibol. Apresentamos uma evolução nítida e esse jogo contra o JF Vôlei será um dos mais importantes da temporada, para tentarmos conquistar a classificação direta para a semifinal. Estudamos bem o adversário para encaixar novamente o nosso melhor jogo”, disse Brunão.

O JF Vôlei, sexto na Superliga B Bet7k masculina 2024, com 15 pontos, vai para o próximo desafio com o objetivo de carimbar sua vaga nos playoffs.

Os classificados entre 3º e 6º disputam as quartas de final, e a disputa está acirrada entre o time mineiro, Maringá Vôlei (PR), Brasília Vôlei (DF), Araucária Vôlei SMEL (PR) e Natal América (RN).

“A Rede Cuca é uma das equipes favoritas ao título desde o início e faz jus à posição atual na tabela. Vai ser uma partida extremamente difícil, para nós e para eles. Estamos motivados com essa reta final e ainda buscamos consolidar nossa vaga na próxima fase. Do quarto lugar para baixo na tabela, é uma incógnita, e tudo poderá ser resolvido nas últimas duas rodadas. A cada ano, a Superliga B Bet7k masculina vem se mostrando uma disputa mais forte e com qualidade. A CBV está valorizando cada vez mais a competição. Espero que a gente consiga confirmar a classificação”, afirmou Fernando Pilan.

Confira os jogos da rodada 10 da Superliga B Bet7k masculina

TERÇA-FEIRA (12/3)

18h30 – Brasília Vôlei (DF) x Natal América (RN)

19h30 – Manaus Vôlei/Nilton Lins/Hien Kan (AM) x Maringá Vôlei (PR)

20h – JF Vôlei (MG) x Rede Cuca (CE)

20h – Saneago Goiás Vôlei (GO) x Voleibol Alta Floresta (MT)

20h – Neurologia Ativa (GO) x Sada Cruzeiro Vôlei (MG)

QUARTA-FEIRA (13/3)

19h30 – Araucária Vôlei SMEL (PR) x Sesi Bauru (SP)

