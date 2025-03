Centenário da Federação Paulista de Ciclismo: um legado de paixão e conquistas

Em 2025, o ciclismo paulista celebra um marco histórico: a Federação Paulista de Ciclismo completa 100 anos de existência. Fundada em 6 de março de 1925, a FPCiclismo não só promove o ciclismo, mas também cultiva uma rica cultura ciclística em todo o estado, sendo fundamental no desenvolvimento de modalidades como estrada, pista, MTB e BMX, entre outras.

Ao longo de sua trajetória, a FPCiclismo tem sido a força motriz por trás de grandes eventos, como o Campeonato Paulista de Ciclismo e a icônica Volta do Estado de São Paulo. Essas competições vão além de simples disputas, pois são verdadeiros palcos onde novos talentos surgem e se tornam estrelas do esporte. Ciclistas paulistas, formados nos eventos da FPCiclismo, já representaram o Brasil em Olimpíadas e campeonatos mundiais, levando consigo o sonho de conquistar novos horizontes.

O centenário, no entanto, não se limita a uma celebração do passado. Ele também inspira reflexões sobre o futuro. A Federação planeja fortalecer a infraestrutura para ciclistas e investir em iniciativas que promovam a mobilidade urbana sustentável. “Queremos, ao mesmo tempo, celebrar este momento e pensar no futuro do esporte e da mobilidade em todo o estado”, afirma José Cláudio Facex, presidente da entidade, que está em seu segundo mandato.

Os eventos programados para o centenário prometem ser um verdadeiro festival de celebração: competições emocionantes, palestras inspiradoras e uma comunidade unida pelo amor ao ciclismo. Mais do que uma comemoração, será uma oportunidade para reverenciar o legado construído e traçar novos caminhos.

Assim, a Federação Paulista de Ciclismo se prepara para os próximos 100 anos, determinada a continuar inspirando e formando novos talentos. Com isso, a FPCiclismo não apenas honra sua história, mas também abre as portas para um futuro repleto de possibilidades sobre duas rodas. Em cada pedalada, a paixão pelo ciclismo segue viva e pulsante, como o coração de São Paulo.