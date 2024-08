Centenário da Billings é tema de encontro regional na USCS

O principal reservatório de água do Grande ABC e um dos principais da Grande São Paulo, a represa Billings é responsável pelo abastecimento de cerca de 8 milhões de pessoas e está prestes a completar 100 anos. O espelho d’água da Billings ocupa cerca de 152 km² e a bacia hidrográfica espalha-se por mais de 580 km², entre os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo. Cuidar desse patrimônio natural é fundamental para o diálogo do futuro resiliente e sustentável do ABC Paulista.

Nessa construção, a USCS (Universidade de São Caetano do Sul) receberá a reunião regional do “ABC para Onde Vamos?”, com participantes de movimentos e organizações ambientalistas, representantes de comunidades que vivem em localidades próximas da represa, estudantes e outros agentes interessados nas questões abordadas por esta iniciativa, que organiza espaços de escuta e articulação regional sobre o desenvolvimento sustentável e os efeitos das mudanças climáticas na região.

Os processos estão vinculados ao projeto internacional “Fortalecimento de Capacidades para a Resiliência Local”, liderado no Brasil pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), com o apoio da Agência Norueguesa para a Cooperação e Intercâmbio (NOREC). Na região, a iniciativa também conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O evento será realizado no Campus Centro da USCS (Rua Santo Antônio, nº 50) na próxima quinta-feira, 22 de agosto, às 18h, no Miniauditório – sala 315 A participação é gratuita e os participantes receberão certificados de presença. As inscrições podem ser feitas através do formulário eletrônico: https://forms.gle/Kci5vmURZdawApTV7

Outras informações podem ser conseguidas pelo Instagram @abcparaondevamos ou pelo e-mail [email protected]