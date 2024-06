Centauro transmite clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Paulistão Feminino

Na próxima sexta-feira (28), às 18h, teremos o clássico Corinthians x São Paulo em uma disputa válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024, no Estádio do Canindé. O Majestoso será transmitido ao vivo nos canais do YouTube da Centauro e Camisa 21, marca de conteúdo de futebol da NWB, e também será retransmitido pelo canal Desimpedidos.

Ambas as equipes estão invictas no campeonato e perseguem o Santos, que lidera o Paulistão com a mesma quantidade de pontos e tem um jogo a mais do que seus rivais no torneio. As Soberanas e as Brabas têm desempenho semelhante na competição: três vitórias, um empate, nenhuma derrota e apenas quatro gols sofridos até o momento.

Nos últimos anos, os times femininos de São Paulo e Corinthians se enfrentaram em oito oportunidades, com quatro vitórias para as Soberanas, três para as Brabas e um empate. No ano passado, as duas equipes se enfrentaram na grande final e o Corinthians levou a melhor, conquistando seu tetracampeonato do estadual.

A transmissão da Centauro contará com a narração de Luiza Santana e comentários de Bruno Grossi e Fran Alves, ex-jogadora da Seleção Brasileira. A reportagem de campo será feita por Natália Santana. A partida poderá ser acompanhada no perfil oficial da Centauro no Youtube, além do Camisa 21, Desimpedidos e canais parceiros afiliados da NWB.