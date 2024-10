Centauro e Camisa 21 transmitem semifinais do Campeonato Paulista Feminino 2024

O Paulistão Feminino 2024 entra em sua fase decisiva com as semifinais entre Ferroviária, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Os torcedores podem esperar grandes emoções nos próximos duelos, que definirão os finalistas do campeonato. A primeira partida acontecerá no dia 02 de novembro, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, onde a Ferroviária enfrentará o Palmeiras. Já no dia 03 de novembro, às 11h, no Canindé, será a vez de São Paulo e Corinthians disputarem um clássico eletrizante. Os confrontos serão transmitidos ao vivo pelos canais do YouTube da Centauro e do Camisa 21, marca de conteúdo esportivo da NWB.

A partida de volta entre Palmeiras e Ferroviária está marcada para 09 de novembro, no Alliaz Parque, às 15h30. Já a partida de volta entre Corinthians e São Paulo será no dia 10 de novembro, no Estádio do Canindé, às 11h.

O Palmeiras chega às semifinais em grande fase, com campanha consistente que garantiu a primeira posição na classificação geral. Já a Ferroviária garantiu a última vaga do mata-mata na 11º rodada e conta com o apoio de sua torcida no primeiro jogo da semifinal.

Do outro lado, a promessa é de um clássico bastante disputado. As Brabas conquistaram mais uma Libertadores Feminina e chegam com moral para o duelo contra o São Paulo, enquanto o Tricolor Paulista busca um bom resultado no primeiro jogo para sair na frente no duelo de 180 minutos. O confronto é uma reedição da final do Brasileirão Feminino desta temporada, além das duas equipes também serem as finalistas do Paulistão passado.

As transmissões da Centauro contarão com as narrações de Luiza Santana e Elaine Trevisan e os comentários de Fran Alves, Bruno Grossi, Marília Galvão, Juliane Santos e Rafael Alves. Isa Labate, Pedro Cheni e Flávia Soares trarão as informações direto do campo. Acompanhe ao vivo nos perfis oficiais da Centauro no YouTube e no Camisa 21, além dos canais parceiros da NWB.