Centauro celebra o Dia das Crianças com ativações gratuitas no Parque Ibirapuera

A Centauro, maior varejista de artigos esportivos da América Latina pertencente ao Grupo SBF, organizou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças na Arena Centauro, no Parque Ibirapuera e na Avenida Paulista. Inspirada pela pesquisa “Desenhado para o Movimento”, que aponta que as crianças são mais motivadas a praticar atividades físicas quando têm o apoio de um mentor que compartilha sua paixão, a varejista desenvolveu oficinas exclusivas voltadas ao público infantil no próximo dia 12 de outubro.

Na Arena Centauro do Parque Ibirapuera, o evento será realizado das 10h às 17h, com oficinas e recreações gratuitas para o público infantil. Entre as atividades, estão aulas de FitDance Kids, oficinas de pintura na mão e confecção de pulseirinhas, além de jogos como futmesa, pebolim e sub futebol. Para garantir o clima festivo, a pipoca e o algodão doce serão servidos à vontade, e a mascote oficial da Seleção Brasileira, a Canarinha, marcará presença para interagir com as crianças.

Além disso, a Arena Centauro da Avenida Paulista também será palco de uma série de atividades lúdicas e recreativas. Entre 10h e 17h, as crianças poderão participar de oficinas de pintura na pele e confecção de pulseirinhas, enquanto se divertem com pebolim e as coreografias animadas do FitDance Kids. Pipoca salgada e algodão doce estarão disponíveis à vontade para todos os participantes, completando a experiência. A mascote Canarinha também fará parte da diversão, trazendo ainda mais alegria ao evento.

A Arena Centauro é um espaço totalmente dedicado ao esporte, com diversas atividades gratuitas aos finais de semana para públicos de todas as idades, promovendo a prática esportiva em ambientes interativos.

Serviço Dia das Crianças na Arena Centauro

Dia: 12 de outubro

Horário: 10h às 17h

Brincadeiras: Aulas de FitDance Kids, brincadeiras recreativas, recreação com pintura de mão, oficina de pulseiras, futmesa, pebolim, sub soccer, carrinho de pipoca e algodão doce.

Local: Arena Centauro Ibirapuera – Portões: 3, 4 e 5

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050