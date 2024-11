Centauro abre mais de 100 vagas pelo Brasil

As Lojas Centauro, que fazem parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos, estão com mais de 100 novas oportunidades de emprego espalhadas por todo o território nacional. São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais são algumas das regiões que estão recebendo novos currículos para completar o time.

Já as áreas de atuação incluem: administrativo, comercial e vendas, financeiro, informática, suprimentos e telecomunicações. Além disso, as vagas contam com pacotes de benefícios como Vale Refeição e Vale Transporte – a depender do cargo e local.

Os interessados que desejam aproveitar a chance de integrar uma das principais empresas do setor esportivo do Brasil podem consultar as informações e as oportunidades mais compatíveis com o seu perfil através do aplicativo da Catho, plataforma gratuita de empregos, acessando o link disponível para download (clique aqui), ou direto na plataforma online para enviar o currículo.

As Lojas Centauro, assim como a Catho, reforçam a inclusão e a diversidade em seu quadro de colaboradores, motivando todos a participarem.