Censo Demográfico 2022 revela expansão das localidades indígenas no Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (19), os dados mais recentes do Censo Demográfico 2022, que identificou um total de 8.568 localidades indígenas em todo o Brasil. Essa pesquisa abrangeu todas as unidades federativas do país, evidenciando a presença significativa dessas comunidades.

As localidades indígenas são definidas como qualquer aglomerado com 15 ou mais habitantes indígenas, podendo estar situadas em áreas urbanas ou rurais. Essa classificação inclui diversas formas de organização social, como aldeias, comunidades, sítios, acampamentos e instituições de acolhimento.

O estado do Amazonas se destaca com o maior número de localidades indígenas, contabilizando 2.571, o que representa cerca de 30% do total nacional. Na sequência, Mato Grosso apresenta 924 localidades (10,78%), seguido pelo Pará com 869 (10,14%) e Maranhão com 750 (8,75%).

Dos 8.568 aglomerados indígenas identificados, uma expressiva parcela de 6.130 localidades (71,55%) está situada em terras reconhecidas como indígenas, que incluem áreas homologadas ou regularizadas. Em contraste, 2.437 localidades (28,44%) encontram-se fora dessas delimitações.

Além disso, o IBGE forneceu detalhes sobre as localidades que não fazem parte de terras indígenas formalmente reconhecidas. O Amazonas também lidera essa categoria com 1.077 locais. Pernambuco se posiciona em segundo lugar com 237 localidades, seguido pelo Pará (187), Ceará (159) e Bahia (138).