Censo alerta sobre os riscos que animais de grande porte soltos oferecem à segurança viária

A Rota das Bandeiras, responsável pelo Corredor Dom Pedro, está realizando o ‘Censo Animal’, que tem o objetivo de conscientizar proprietários de animais de grande porte – como bois, cavalos e vacas – sobre a importância de manter o rebanho preso e, consequentemente, evitar acidentes na rodovia. A edição 2024 teve início na recém-inaugurada Perimetral de Itatiba (SPI 081/360), que corta uma região essencialmente rural.

Em conversa com os proprietários de áreas lindeiras às rodovias e também daquelas localizadas no interior dos bairros, os inspetores de tráfego da concessionária orientam sobre os riscos de animais soltos, a necessidade de manutenção das cercas das propriedades e a responsabilidade civil e criminal em caso de acidente na via, conforme estabelecido no artigo 936 do Código Civil Brasileiro.

Realizado a cada dois anos, foram visitadas 79 propriedades durante o Censo 2022, que totalizaram 5.652 animais. As características e as marcações dos rebanhos são informações que também auxiliam a concessionária a identificar o proprietário caso haja alguma apreensão ou ocorrência no trecho concedido.

De acordo com Laércio Paulino Simões, diretor-geral interino da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o Censo Animal é uma iniciativa importante para garantir a segurança de todos que trafegam pelo Corredor Dom Pedro. “A conscientização dos proprietários sobre a importância de manter os animais presos é fundamental para evitar acidentes e preservar a vida de pessoas e animais”, reforça Simões.

Apreensão de animais

Quando ocorre uma apreensão, os animais são levados a um pátio em Louveira, onde recebem cuidados veterinários. Os proprietários têm oito dias para retirá-los. Após esse período, caso o responsável não seja identificado, os animais são liberados para leilão, com a arrecadação destinada ao município e ao próprio pátio de apreensão para o custeio de despesas durante a estadia.

“O respeito ao meio ambiente permeia todo o trabalho da Rota das Bandeiras, uma vez que as rodovias estão em meio a áreas verdes e habitat natural. Outra medida que visa a preservação da fauna é o constante treinamento de nossos integrantes sobre a melhor forma de agir e os cuidados necessários diante de um animal silvestre. Desde 2018, a concessionária realizou 4.160 atendimentos a animais silvestres no Corredor Dom Pedro”, explica Sérgio Rugai, gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SSMTA) da Rota das Bandeiras.

O que fazer ao se deparar com um animal na pista

– Redobre a atenção ao trafegar por trechos sinalizados;

– Ao avistar animais na pista, reduza a velocidade, mas lembre-se de olhar

pelo retrovisor para se certificar que nenhum veículo vem em alta velocidade;

– Jamais buzine, para não assustar os bichos;

– Não pisque os faróis ou jogue luz nos animais;

– Ao fazer uma ultrapassagem, passe por trás do animal;

– Após a ultrapassagem, sinalize para os motoristas que vêm em direção oposta sobre o perigo. Para isso, pisque os faróis.