Cenas abertas de uso: operação tem 4 presos e 100 infratores violando medidas cautelares

As Polícias Civil e Militar deflagraram, na terça-feira (20), a Operação Resgate, na região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo. Na ação, quatro suspeitos foram presos, sendo dois procurados pela Justiça e outros dois em flagrante por tráfico de drogas.

Além disso, pelo menos cem infratores foram identificados descumprindo medidas judiciais. Como estão liberdade condicional, não poderiam estar nas ruas frequentando as cenas abertas de uso fora do horário determinado pela Justiça. O Poder Judiciário foi notificado quanto à violação das medidas.

No total, foram 851 pessoas qualificadas frequentando o local, sendo a maioria homens, conforme o balanço da operação. As equipes também coletaram impressões dactiloscópicas de 29 pessoas que não tinham identificação no sistema da polícia. As digitais serão analisadas junto ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Durante a ação, que teve apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), os policiais encontraram grande quantidade de objetos perigosos, como facas, tesouras e outros utensílios. Os itens foram apreendidos.

Para a realização do trabalho, foram empenhados 66 policiais civis, 165 policiais militares e 41 guardas civis, além de 20 cavalos e dois cães.

Houve, ainda, a varredura do local e a busca por drogas feita pela guarnição do Canil, antes da ação de limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo.

As ocorrências foram registradas no 8° Distrito Policial, no Brás.