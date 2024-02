Cena Instrumental exibe performance exclusiva da Nelson Ayres Big Band

O maestro, pianista e arranjador Nelson Ayres reedita a sua histórica big band em show exclusivo com grandes talentos artísticos que a TV Brasil leva ao ar neste sábado (24), às 23h30. O especial para o programa Cena Instrumental, atração da faixa musical da emissora pública, intercala entrevista e números musicais.

Durante a produção, apresentada por Bia Aparecida, o homenageado conversa com a anfitriã sobre sua obra e revela momentos marcantes de sua trajetória. Com repertório de clássicos, o espetáculo gravado pelo canal com a Nelson Ayres Big Band está disponível no app TV Brasil Play.

A afiada seleção de obras para a performance traz arranjos que combinam jazz e música popular com singularidade, leveza e, até mesmo, diversão. O especial reúne composições do próprio Nelson Ayres bem como de personalidades da MPB, como Tom Jobim, Jackson do Pandeiro e Moacir Santos.

O astro escolheu grandes sucessos do cancioneiro nacional para a histórica apresentação registrada pela TV Brasil no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em 2018. O show contempla hits como “Corcovado”, de Tom Jobim; “Sebastiana” de Jackson do Pandeiro; e “Amphibious”, de Moacir Santos, além de temas autorais de Nelson Ayres como “A arte de voar” e “Só xote”, entre outros.

O veterano foi o diretor musical e fez os arranjos das composições para o projeto exibido pelo canal público. A Nelson Ayres Big Band se apresenta com integrantes da formação original e novos talentos de diversas gerações no especial. O maestro conta sobre essa experiência durante o Cena Instrumental.

Importância da big band de Nelson Ayres

Criada no início dos anos 1970 pelo maestro, pianista e arranjador, a Nelson Ayres Big Band fez história e marcou época nas noites de São Paulo. A formação tocou regularmente até a década de 1980 e ajudou a difundir o jazz para uma plateia fiel e cada vez maior. Sem dança e nem canto, a orquestra se caracteriza pela mistura jazz e música popular brasileira.

O caráter inovador do projeto fez sucesso. As apresentações lotavam casas noturnas e empolgavam o público com performances impressionantes. O trabalho virou referência e abriu caminho para diversas outras orquestras que seguiram o modelo. Esse interesse fomentou a difusão do movimento de música instrumental pelo país a partir daquele período.

Em 2017, Nelson Ayres se junta aos talentosos solistas e lança o primeiro disco da big band. Com mais de seis décadas dedicadas à música, o veterano é um ícone como diversos outros projetos

Nelson Ayres fundou o grupo Pau Brasil, importante quinteto da cena da música instrumental. Também foi regente e diretor artístico da Orquestra Jazz Sinfônica. Entre os demais projetos, destaque para a longeva parceria com a cantora Mônica Salmaso, a regência e direção da Orquestra Jovem Tom Jobim e o trio com o saxofonista inglês John Surman, um dos principais expoentes do jazz europeu.