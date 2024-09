Cemitérios Araçá e São Paulo recebem visitas mediadas no próximo fim de semana

Cultura, arte e muitas histórias que ajudam a contar parte dos acontecimentos da capital paulistana. No próximo fim de semana, a concessionária Cortel SP, em parceria com a historiadora Viviane Comunale e o influenciador Thiago de Souza, idealizador do perfil “O que te assombra?”, promovem duas visitas mediadas nos cemitérios Araçá e São Paulo. Passeios gratuitos compõem a programação da 18ª Primavera dos Museus.

A programação gratuita deste mês será iniciada no sábado (28), a partir das 15h30, no Araçá, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 666, Pacaembu. O projeto “Araçá e suas vozes” apresenta um dos mais antigos e icônicos cemitérios paulistanos. Inaugurado em 1897, o Araçá, localizado entre os bairros de Pinheiros e Pacaembu, de acordo com a prefeitura de São Paulo, surgiu após a superlotação na necrópole da Consolação e pela ascensão dos imigrantes italianos. O nome foi escolhido por estar situada na antiga Estrada do Araçá, atual Avenida Doutor Arnaldo.

A unidade abriga obras dos artistas Victor Brecheret, Eugênio Prati, Gildo Zampol, entre outros. Por lá, descansam o milagreiro “Menino Guga”, o policial em processo de canonização, Sargento Barbosa, sepultado no mausoléu da PM, e algumas personalidades, como as atrizes Cacilda Becker e Nair Bello, além do empresário da comunicação, Assis Chateaubriant.

No domingo (29), às 10h30, será a vez do “Necrópole São Paulo e suas vozes”, que desvenda o cemitério e ajuda a ratificar a importância de obras de escultores renomados, como o modernista Victor Brecheret e o neoclássico Nicola Rollo. Localizada na Rua Cardeal Arcoverde, 1250, Pinheiros, a unidade abriga alguns famosos. Entre eles, José Mojica Marins, ator e cineasta; Antônio Abujamra, dramaturgo; e Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro.

Serviço

“Araçá e suas vozes” – sábado (28), às 15h30, na Avenida Doutor Arnaldo, 666, Pacaembu

“Necrópole São Paulo e suas vozes” – domingo (29), às 10h30, Rua Cardeal Arcoverde, 1250, Pinheiros

Sobre a 18ª Primavera dos Muses

O Visite Museus é a nova plataforma online de eventos da Semana Nacional de Museus e da Primavera dos Museus, criada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que visa contribuir com a difusão e promoção dos museus, ampliar o acesso à cultura, assegurar a preservação do patrimônio, estimular a educação, a inclusão social, a acessibilidade e a divulgação do conhecimento ultrapassando as fronteiras físicas e chegando a um público (nacional ou internacional) mais amplo.