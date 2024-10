Cemitério São Paulo promove visita mediada neste domingo (13)

Neste domingo (13), a partir das 10h, o Cemitério São Paulo, administrado pela Cortel SP e localizado em Pinheiros, na zona oeste da capital paulistana, recebe mais uma edição mensal do projeto “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”. Na visita mediada gratuita e aberta ao público, a historiadora Viviane Comunale e o influenciador Thiago de Souza, idealizador do projeto “O que te assombra?”, apresentam histórias e curiosidades de muitos personagens.

O público participante tem a oportunidade de conhecer ou revisitar obras de escultores renomados, como o modernista Victor Brecheret e o neoclássico Nicola Rollo, e o legado de importantes personalidades, como, por exemplo, José Mojica Marins, ator e cineasta; Antônio Abujamra, dramaturgo; e Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro.

Inaugurada em 1926, a Necrópole São Paulo abriga obras de arte relevantes, como Galileu Emendabili com “A ausência- pão”, “Capela São Francisco” e “Mausoléu Família Varam Keutenedjian”; Alfredo Oliani com “Último Adeus e “Triste separação”; e Victor Brecheret com “Prece anjos”.

Link para inscrição

Serviço

Visita mediada do projeto “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”

Endereço: Local: Rua Cardeal Arcoverde, 1250, Pinheiros

Data e horário: 13/10, domingo, a partir das 10h