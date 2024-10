Cemitério Municipal de Diadema espera receber até 6 mil pessoas em Finados

A Prefeitura de Diadema espera receber no Cemitério Municipal até 6 mil pessoas no Dia de Finados (2 de novembro), das 7h às 17h. Para conforto e segurança dos visitantes, serão priorizados os serviços de segurança, trânsito e transporte coletivo. Além disso, a alameda da Saudade será bloqueada para veículos e liberada exclusivamente para pedestres.

A programação inclui três missas campais (9h, 12h e 15h). Como de costume, as celebrações são organizadas pela Paróquia Imaculada Conceição e contam com o apoio da Prefeitura.

“É muito importante que as famílias que visitarem o Cemitério Municipal, aproveitem a oportunidade para atualização de dados, caso tenha havido mudança de endereço ou telefone. Essa simples medida vai facilitar futuros contatos para avisar sobre prazos de exumações”, explicou Jair Batista da Silva, administrador cemiterial da Prefeitura.

“Aproveito para ressaltar que o combate à dengue continua na ordem do dia, por isso o público deve remover embalagens plásticas de vasos e flores para evitar água parada”, completou Jair.

Dino Santos/PMD

Investimentos no Cemitério Municipal

Com finalização prevista para dezembro, a obra de reforma do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Diadema está em andamento. A revitalização contou com recursos de emendas parlamentares dos deputados estaduais Carla Morando e Paulo Fiorilo.

Por ano, o Cemitério Municipal de Diadema realiza cerca de 2.200 sepultamentos. O serviço é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Visando melhorar o atendimento ao público junto às salas de velório, a Prefeitura construiu mais dois sanitários no local, sendo que um deles é especialmente destinado às pessoas com deficiência (PCD).

Além disso, a Prefeitura está iniciando a licitação para compra de duas viaturas funerárias, com verba proveniente de emenda do deputado federal Palumbo.

Segurança, trânsito e transporte coletivo

Durante o Dia de Finados, a segurança pública na área do Cemitério ficará por conta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema.

Ao longo de todo o dia, a alameda da Saudade ficará interditada para veículos e liberada exclusivamente para pedestres. Os agentes de Trânsito da Prefeitura vão sinalizar e orientar o tráfego na área e, também, na avenida dos Pereiras, no Eldorado, visando o acesso ao Cemitério Vale da Paz.

No Finados, as linhas dos ônibus municipais de Diadema estarão funcionando normalmente, com a mesma quantidade de ônibus dos sábados, exceto a linha 24DP, com percurso entre os dois Terminais, que não estará operando.

SERVIÇO

Dia de Finados (sábado, 2/11) – Cemitério Municipal de Diadema

Visitação: 7h às 17h

Missa Campal: 9h, 12h e 15h

Endereço: Alameda da Saudade, 427 – Centro – Telefone 4048-1826