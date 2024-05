Cemitério da Consolação abriga obras do escultor modernista Victor Brecheret

O Cemitério da Consolação, localizado na cidade de São Paulo e atualmente administrado pela Consolare, é uma das necrópoles mais antigas e importantes do município. Fundada em 1858, a unidade não é apenas um local de descanso eterno para muitos paulistanos ilustres, mas também um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de obras de arte que refletem a história e a cultura do país. Entre os diversos artistas que contribuíram para o significado histórico deste cemitério, destaca-se Victor Brecheret.

Victor Brecheret (1894-1955) foi um dos mais importantes escultores do Brasil no século XX, conhecido por ser um dos precursores do movimento modernista no país. Suas obras são marcadas por um estilo que combina influências clássicas com uma forte identidade brasileira, e ele é frequentemente celebrado por suas contribuições à arte pública e à escultura monumental.

No Cemitério da Consolação, Brecheret deixou um legado com obras que adornam túmulos e mausoléus. São elas:

Mise au Tombeau (Sepultamento)

Localizado no túmulo da família Guedes Penteado, esta escultura foi premiada no Salon d’Automne de 1923, em Paris. A obra é um exemplo notável da capacidade de Brecheret de capturar a solenidade e o drama do sepultamento, imbuindo a peça com profundidade emocional e beleza estética.

Anjo

Situada no túmulo da família Botti, esta escultura de um anjo é representativa do estilo elegante e expressivo de Brecheret. O anjo, com suas linhas suaves e postura serena, transmite uma sensação de paz e proteção.

Cruz



O monumento adorna o túmulo da família Júlio Mesquita. A simplicidade e a imponência da cruz refletem a habilidade de Brecheret em criar peças que são ao mesmo tempo poderosas e reverentes.



Para a filha de Victor Brecheret, Sandra Brecheret Pellegrini, ter as obras de seu pai no cemitério da Consolação é uma honra. “As obras do meu pai estão vizinhas de personalidades ilustres de São Paulo e são de fácil acesso ao público. Estas esculturas estão entre as mais belas feitas por ele durante seu tempo em Paris. Para mim, como filha, é um orgulho ter um pai tão trabalhador, que engrandeceu esta cidade que ele tanto amava”, afirma.

O trabalho de Brecheret, presente no Cemitério da Consolação, não apenas enriquece o local com sua beleza artística, mas também oferece aos visitantes uma conexão tangível com a história cultural de São Paulo. Suas esculturas continuam a ser admiradas tanto por estudiosos de arte quanto pelo público em geral.

“Para as pessoas que visitam o Cemitério, explorar as obras de Victor Brecheret é uma oportunidade de apreciar a fusão única de arte, história e memória que este lugar oferece. São obras de arte que perpetuam o legado cultural e artístico do Brasil”, completa Francivaldo Gomes (Popó), mediador das visitas na necrópole há mais de 20 anos.



Visitação mediada

Todas as segundas-feiras do mês ocorre uma visita mediada no cemitério, possibilitando ver tanto as obras de Brecheret quanto as de outros artistas, bem como as personalidades sepultadas na necrópole.

Onde: Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo).

Quanto: Grátis – Reservar ingresso no Sympla.

Tour noturno: uma vez por mês também é realizado o passeio noturno no cemitério, às 19h, uma parceria com o projeto O Que Te Assombra? E as inscrições são divulgadas no perfil oqueteassombra. Limite de 130 pessoas.

