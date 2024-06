Cem jovens da Fundação CASA prestam vestibulinho para Etec no domingo (9)

Cem jovens que cumprem medidas socioeducativas de internação e semiliberdade em 40 centros de atendimento da Fundação CASA, localizados em 27 municípios, se preparam para realizar neste domingo (9) o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza.

Os jovens concorrerão às vagas no ensino técnico em 20 cursos: açúcar e álcool, administração, automação industrial, comércio, desenvolvimento de sistemas, eletromecânica, eletrônica, enfermagem, farmácia, gastronomia, informática, informática para internet, logística, manutenção automotiva, marketing, mecânica, produção de áudio e vídeo, qualidade, segurança do trabalho e transações imobiliárias. No primeiro semestre deste ano, 38 jovens da Fundação Casa foram aprovados em 22 cursos no processo seletivo.

Os adolescentes inscritos cumprem medidas socioeducativas em centros nos municípios de Atibaia, Botucatu, Campinas, Diadema, Franca, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Irapuru, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Limeira, Lins, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Mongaguá, Osasco, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Bernardo, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Taubaté. Os aprovados ingressam nos cursos a partir do segundo semestre de 2024.

“O ensino técnico desempenha um papel crucial na jornada de ressocialização dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Além de capacitá-los para o mercado de trabalho, oferece a oportunidade de reconstruir suas vidas e contribuir para a reinserção social”, destaca a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto.

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelas Etecs e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). Para a seleção do segundo semestre deste ano, a CPS concedeu isenção da inscrição para os jovens atendidos na Fundação CASA, na parceria institucional entre os órgãos.