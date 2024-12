Celular Seguro: Atualização Amplia Recuperação de Aparelhos Roubados no Brasil

O programa Celular Seguro, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, passou por uma atualização significativa, conforme anunciada pelo ministro Ricardo Lewandowski em Brasília. A nova abordagem, que ainda está em fase piloto, permite que vítimas de roubo ou furtos de celulares bloqueiem apenas aplicativos financeiros e linhas telefônicas, mantendo a possibilidade de reativar o aparelho com um novo chip. No entanto, essa funcionalidade é limitada a 11 estados brasileiros que utilizam uma base de dados unificada chamada PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos). Os estados participantes incluem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Os outros 15 estados do Brasil e o Distrito Federal possuem sistemas próprios de registro de ocorrências, o que dificulta a inclusão no programa. Os técnicos do ministério destacam que para a adesão de todos os estados, seria necessário desenvolver um mecanismo adaptável às diferentes bases de dados estaduais. Durante uma operação recente atualizada pelo Ministério da Justiça e vários estados, foram recuperados 2.606 celulares. Destes, cerca de 400 foram resgatados diretamente por ações do ministério.

A taxa de devolução voluntária de aparelhos adquiridos é estimada em 30%, e o ministério estuda novas medidas para aumentar esse número. A implementação da nova ferramenta permitirá notificações aos proprietários dos celulares roubados e dará suporte às forças policiais na recuperação dos aparelhos. Uma das próximas etapas inclui a criação de uma lista nacional de celulares roubados, furtados ou extraviados. O objetivo do programa não é apenas recuperar os aparelhos furtados, mas também combater o crescimento da recepção desse tipo de crime no Brasil.