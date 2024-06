Celso Sabino prevê 150 delegações internacionais na COP 30 em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta quarta-feira, 19 de junho, durante sua primeira participação no “Bom Dia, Ministro”, ter certeza de que o Brasil vai realizar uma aclamada e prestigiada edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em 2025.

“Esse movimento para conter as mudanças climáticas tem ganhado relevância, aumentado o público de participação nas COPs e tendo significado cada vez maior para todo o planeta.A COP do Brasil vai concentrar o maior número de autoridades no mesmo momento”, afirmou.

Ele lembrou que têm participado das COPs reis, príncipes, presidentes, primeiros-ministros, chefes de Estado e chefes de governo de todo o mundo. “Nós já estamos com uma perspectiva de que 150 delegações venham para cá. Teremos a oportunidade de mostrar para o mundo todo a qualidade da hospitalidade brasileira”.

Para se alcançar o sucesso almejado, explicou Sabino, o Brasil tem dois desafios. O primeiro, avalia, é o país contribuir de forma significativa na apresentação de projetos, soluções e alternativas para conter as mudanças climáticas e promover a preservação do meio ambiente. O segundo ponto é garantir que os turistas em visita a Belém sejam tratados com hospitalidade, carinho e conforto, se tornando divulgadores e promotores do turismo brasileiro em seus países de origem.

“Todos os ministérios estão atuando para que Belém tenha a melhor infraestrutura possível para receber todas essas pessoas, com projetos de infraestrutura viária, saneamento básico nos aeroportos e hospitalidade. O presidente Lula criou uma secretaria extraordinária vinculada à Casa Civil e o secretário está em Belém atuando não só na questão da infraestrutura, mas no apoio a micro e pequenos empresários no sentido de ampliar a rede hoteleira e a quantidade de leitos disponíveis”, explicou Celso Sabino.

Com vistas à preparação da COP 30, estão sendo concedidos financiamentos voltados para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares. Em parceria com o governo do Pará e a prefeitura de Belém, está sendo implementada qualificação profissional de motoristas de aplicativos e ensino de línguas estrangeiras para trabalhadores que atuam com atendimento ao cliente em hotéis, bares e restaurantes.

RIO GRANDE DO SUL — Durante uma hora de bate-papo com radialistas, o ministro Celso Sabino pontuou ainda sobre as ações do turismo no grande esforço de reconstrução do Rio Grande Sul, que incluem campanhas promocionais que atuam com o objetivo de que o turismo exerça protagonismo na retomada do desenvolvimento econômico no estado.

“Nós estamos com uma campanha chamada ‘Não Cancele, Reagende’ a visita ao Rio Grande do Sul, para que brasileiros e estrangeiros que adquiriram pacotes turísticos, hotéis, pousadas, passagens aéreas, não desistam de conhecer essa região, mas reagendem para um próximo momento”, orientou o titular do Turismo.

“Também estamos fazendo uma campanha para arrecadação de fundos financeiros para a reconstrução da infraestrutura pública no Rio Grande do Sul, com eventos em praticamente todo o Brasil neste momento agora de festas juninas. Exibimos vídeos promocionais dos atrativos do Rio Grande do Sul e um QR Code para que as pessoas façam doações para reconstruir a infraestrutura pública e turística do estado”.

Sabino expressou otimismo com a recuperação da malha aérea do Rio Grande do Sul. “Nós vamos sair com mais, sem dúvida nenhuma, três novos aeroportos funcionando — ou novos ou ampliados. E a gente tem trabalhado com a possibilidade da construção de um novo aeroporto em Vila Oliva, de 20 a 30 quilômetros de Gramado. Estamos trabalhando com a ampliação do Aeroporto de Canela e de Caxias. E, não tenho dúvida, o Salgado Filho vai voltar a operar com força total antes do que a gente estava imaginando”.

O “Bom Dia, Ministro” contou com a participação ao vivo de jornalistas das rádios Nacional de Brasília (Brasília/DF), Campina FM (Campina Grande/SP), BandNews (Rio de Janeiro/RJ), Liberal (Belém/PA), Tiradentes/BNC (Manaus/AM), Clube (Recife/PE) e Vox (Timóteo/MG).

Confira os principais pontos da entrevista:

COP 30 — Temos feito várias ações no estado e é importante que todo o país saiba da importância que é sediar a COP 30, a COP da Floresta, a COP do Brasil. Esse movimento da Organização das Nações Unidas para conter as mudanças climáticas tem ganhado relevância, aumentado o público de participação e tendo um significado cada vez maior para o planeta. Tivemos a última, em Dubai. Este ano, em Baku, e, no ano que vem, em Belém. Essa COP vai trazer para o nosso país talvez, o momento em que mais autoridades vão estar juntas no mesmo momento em solo brasileiro. Têm participado das COPs no planeta reis, príncipes, presidentes, primeiros-ministros, chefes de Estado e chefes de governo. Nós já estamos com a perspectiva de 150 delegações, de todo o planeta, vindo para cá. E essas delegações sempre têm sido chefiadas pelo chefe de governo ou chefe de Estado. Teremos no Brasil a oportunidade de mostrar para o mundo todo, o nosso país, a qualidade da hospitalidade brasileira.

DESAFIOS AMBIENTAIS – Temos dois grandes desafios: o primeiro é contribuir, de forma significativa, com projetos, soluções e alternativas para conter as mudanças climáticas, preservar o meio ambiente, manter as florestas de pé e os mananciais de água limpos. O segundo desafio é receber todo esse povo com muito carinho, hospitalidade, conforto, para que possam servir de divulgadores e promotores do nosso país lá fora.

PROVIDÊNCIAS — O Governo Federal tem trabalhado fortemente para que essas pessoas que venham para Belém tenham condições e oportunidades de conhecer, por exemplo, o Ceará, a Bahia, o Rio de Janeiro, o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. Estamos atuando fortemente para que Belém tenha a melhor infraestrutura possível para receber todas essas pessoas, com projetos viários e de saneamento básico nos aeroportos. A hospitalidade através de leitos. O presidente Lula criou uma secretaria extraordinária vinculada diretamente à sua Casa Civil, o secretário está em Belém e tem atuado também no apoio a micro e pequenos empresários no sentido de ampliar a rede hoteleira e a quantidade de leitos disponíveis.

QUALIFICAÇÃO — Estamos investindo também, em parceria com o governo do Pará e com a prefeitura de Belém, na qualificação profissional e aperfeiçoamento de línguas estrangeiras para motoristas de aplicativos, receptivo de hotéis, bares e restaurantes. Eu tenho certeza de que vamos dar um grande show em novembro de 2025 e vamos fazer a melhor COP até hoje. Não só pela nossa hospitalidade, pela nossa culinária belenense que é reconhecida pela UNESCO como cidade inteligente da gastronomia, mas por tudo que a gente tem a oferecer e pelas soluções que iremos apresentar. É a primeira vez que os líderes mundiais terão a oportunidade de discutir a floresta de dentro dela.

CRÉDITO PARA HOTÉIS — Tivemos ontem uma grande rodada de negócios com o Basa, Banco do estado do Pará, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES e com cerca de 200 empresários do setor de hospedagem, especificamente, levando centenas de milhões de reais para serem financiados. São R$ 200 milhões do Fungetur, que tem aquela condição especial, um dos melhores créditos no mercado. Nossa perspectiva é de que, ainda ontem mesmo, já tivemos contratos firmados. Estamos com a construção de novos hotéis iniciadas, construídos especificamente para receber essas pessoas.

RIO GRANDE DO SUL — Estamos esperançosos e dedicados em fazer com que essa atividade econômica (Turismo) seja a locomotiva que vai puxar a retomada do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul. Tivemos o principal gargalo nosso que foi a inoperação dos aeroportos, especialmente o Salgado Filho, em Porto Alegre, que era o que mais recebia turistas no Rio Grande do Sul para a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Gramado, Canela e aquela região. Mas, imediatamente, o Governo Federal montou uma operação de guerra, adaptou o aeroporto em Canoas. Nós vamos sair maiores e melhores de toda essa crise. Vamos sair com três novos aeroportos funcionando — ou novos ou ampliados — e a gente tem trabalhado com a possibilidade da construção de um novo aeroporto ali em Vila Oliva, de 20 a 30 quilômetros de Gramado. Estamos trabalhando com a ampliação do Aeroporto de Canela e de Caxias. E o Aeroporto Salgado Filho, antes do que a gente estava imaginando, vai voltar a operação com força total.

CAMPANHAS NO RS — Você que não conhece, não pode perder a oportunidade de conhecer o belo Rio Grande do Sul, a bela Serra Gaúcha, degustar de uma culinária maravilhosa, experimentar excelentes vinhos que a região tem. Essa campanha faz parte dos esforços do Governo Federal para fazer com que o turismo seja a locomotiva da retomada do desenvolvimento econômico no estado. Nós estamos com uma campanha chamada “Não Cancele, Reagende”, para que os brasileiros e estrangeiros que adquiriram pacotes turísticos, hotéis, pousadas, passagens aéreas, não desistam de conhecer essa região, mas sim reagendem para um próximo momento.

IMAGEM DO BRASIL — Desde a posse do presidente Lula, a imagem do nosso país tem melhorado muito no estrangeiro. A imagem do nosso país tem sido transformada de forma expressiva. Hoje, o Brasil é reconhecido como um país de estabilidade econômica, social, política e financeira. O Banco Mundial, há alguns meses, reconheceu o país como a 9ª economia do planeta. E agora, mês passado, já reconheceu que a perspectiva para o fim desse ano é que o Brasil chegue à oitava posição, podendo chegar à 7ª maior economia do planeta. Isso é, realmente, um motivo a se comemorar.

BRASIL SEGURO — Um dado importante: muitas pessoas fora do país espalham uma fake news de que vivemos aqui em guerra urbana. Isso não é verdade. E quem está dizendo isso não é o ministro do Turismo, o presidente Lula ou o governo brasileiro. Quem está dizendo isso é a maior empresa de seguros de viagens dos Estados Unidos. Ela se chama Berkshire Hathaway. Ela não pode errar, precisa dar lucro. E, para calcular o preço do seguro, ela faz uma pesquisa anual. Levanta dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, dos departamentos de saúde pública e segurança pública de todo o planeta e faz milhares de entrevistas com turistas. E, no ano passado, o Brasil saltou 27 posições na pesquisa dessa seguradora e, hoje, nós somos o país mais seguro de toda a América do Sul para turismo. O segundo das Américas e o 15º país do mundo.

TURISMO ESTRANGEIRO — Fechamos o primeiro quadrimestre com a metade de turistas estrangeiros do recorde histórico. Em quatro meses, a metade. O número do recorde histórico foi 6,4 milhões de turistas estrangeiros. Nós fechamos janeiro, fevereiro, março e abril com 3 milhões. Nós ainda temos oito meses pela frente, férias de julho, feriados, São João, 7 de setembro, 15 de novembro, Natal e Réveillon. Estamos no caminho certo.

ONU NO RJ — Conquistamos o direito, junto à ONU, de termos um escritório oficial, regional, da ONU para o turismo no Brasil, para cuidar de toda a América, toda a América. A política pública de toda a América da ONU será no Rio de Janeiro. Estamos dando passos importantes e ousados que já estão produzindo resultados.

JUNINAS — Estamos investindo nas festividades de São João. Queremos fazer com que o São João seja igual ao carnaval em termos de movimentação de turistas estrangeiros e nacionais no Brasil. Neste carnaval batemos o recorde, com quase 50 milhões de foliões fazendo turismo pelo Brasil. E queremos chegar a uma marca parecida ao fim desse São João. Estamos investindo em todo o Nordeste brasileiro, divulgando, inclusive, com uma campanha promocional.

RIO DE JANEIRO — O Rio de Janeiro bateu, no ano passado, marcas que tínhamos pré-pandemia. E, neste ano, estamos superando com folga as marcas do ano passado. Então, não tenho dúvidas de que neste ano o Rio de Janeiro vai superar todos os recordes históricos de visitação turística. Nós já temos aqui dados que mostram que a procura por pacotes turísticos no Rio de Janeiro, de sites especializados, brasileiros que pesquisam “Rio de Janeiro”, “hotéis”, “pousadas”, “atrações turísticas” aumentou mais de 20% em relação ao ano passado. Quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro espelha, diretamente, essa boa fase, essa boa maré que a gente tem vivido.

TURISMO PARAIBANO — A Paraíba tem feito um grande trabalho de promoção do turismo. O governador e a secretaria de turismo têm sido nossos parceiros incansáveis, participando de feiras internacionais, divulgando o estado e a matuta, que é a cachaça lá da Paraíba, uma das melhores do mundo. E as praias. Fizemos um grande trabalho com a implantação do Polo Cabo Branco, em João Pessoa, que é extraordinário. Inclusive, tenho conversado com outros governadores e dito: visite João Pessoa e o Cabo Branco para você se inspirar e fazer igual. É uma obra extraordinária. Estão sendo construídos cinco resorts novos nesse polo, na beira da praia. Espetacular. Resort de primeiro mundo. Inclusive, o primeiro já vai ficar pronto agora para o Réveillon deste ano.

PARINTINS — O Governo Federal está batendo recorde em apoio ao evento. O Ministério do Turismo conseguiu o apoio de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada um dos bois. A Petrobras garantiu R$ 1,5 milhão. Os Correios mais R$ 450 mil. São quase R$ 12 milhões para esse evento que é o maior festival cultural do país, um dos maiores do planeta, que movimenta mais de 200 mil pessoas. E é extraordinário. O Parintins, que me perdoem os sambistas lá do Rio, é melhor que a Marquês de Sapucaí e o Cirque du Soleil juntos. É realmente extraordinário, inimaginável, belíssimo o espetáculo. São duas horas e meia de apresentação para o Caprichoso, duas horas e meia para o Garantido. As pessoas vibram. A multidão, a plateia, a torcida faz parte da apresentação. São injetados mais de R$ 200 milhões na economia de toda a região neste período.

PERNAMBUCO — Há uma perspectiva bem maior com relação ao ano passado. O número que temos até hoje mostra que vamos chegar próximo aos 40 milhões de turistas nesse São João. Os eventos deste ano estão extraordinários. Você tem acompanhado em Recife, em Caruaru, em vários lugares de Pernambuco, eventos que tem mobilizado um público de centenas de milhares de pessoas.