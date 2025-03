Celso Freitas deixa a Record após 21 anos de emissora

No dia 11 de outubro, a emissora Record anunciou a rescisão do contrato com Celso Freitas, que foi seu principal âncora por quase vinte anos. Desde 2006, Freitas apresentou o Jornal da Record, onde se destacou como uma das figuras mais respeitadas do jornalismo brasileiro.

Ingressando na Record em 2004, Celso Freitas começou sua trajetória na emissora comandando o programa Domingo Espetacular. A saída do jornalista foi confirmada pela empresa em um comunicado oficial, no qual expressou gratidão pelos anos de serviço e dedicação do apresentador.

A nota emitida pela Record ressaltou: “A trajetória de Celso Freitas é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando ainda mais a confiança do público”.

Antes de sua passagem pela Record, Freitas teve uma carreira notável na Rede Globo, onde trabalhou entre 1973 e 2004. Durante esse período, ele apresentou programas icônicos como o Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Sua mudança para a Record ocorreu em um momento estratégico, quando a emissora buscava aumentar sua participação no mercado televisivo.

Além de seu trabalho no Jornal da Record, Celso Freitas mediou debates eleitorais e apresentou outras atrações jornalísticas, incluindo o Repórter Record e as retrospectivas anuais. Na Record News, ele também teve destaque ao comandar o programa Entrevista Record News – Bastidores da Notícia durante cinco anos.

Durante a pandemia de Covid-19, Freitas se afastou das telinhas e retornou apenas no final de 2021, recebendo honrarias por sua contribuição à emissora.

Com a saída de Celso Freitas, a Record decidiu promover Sérgio Aguiar, ex-apresentador do Domingo Espetacular, como o novo âncora do Jornal da Record. Essa mudança representa uma nova fase para a emissora, que continua a buscar inovações em sua programação jornalística.