Celebridades se reúnem em ensaio com Roberto Carlos para o especial RC 50

No cenário musical brasileiro, os preparativos para o aguardado Especial Roberto Carlos deste ano estão em pleno andamento, prometendo um espetáculo memorável. Na última quinta-feira (21), o renomado estúdio do cantor na Urca tornou-se palco de ensaios que reuniram Dira Paes, Letícia Colin e Sophie Charlotte, marcando o início de uma série de participações especiais.

O evento, que celebra meio século de trajetória do Rei da Música Popular Brasileira, também contou com a presença de ícones da música nacional como Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Gilberto Gil, Frejat, Paulo Ricardo e João Barone. Essas colaborações prometem dar nova vida aos clássicos que marcaram gerações.

Nas redes sociais, Sophie Charlotte expressou sua emoção ao participar novamente deste projeto, após uma década. “É indescritível a alegria de estar ao lado de Dira e Letícia neste especial. Cantar com Roberto Carlos é uma experiência transformadora”, compartilhou a atriz em um post entusiasmado.

O especial, que será transmitido no final do ano pela TV Globo, está sendo aguardado com grande expectativa pelos fãs e promete trazer releituras emocionantes dos sucessos de Roberto Carlos. A produção reforça a relevância contínua do artista na cena musical brasileira.

As fotos divulgadas revelam momentos de descontração e cumplicidade entre os artistas durante os ensaios. Imagens capturaram encontros memoráveis: Gilberto Gil ao lado de Roberto Carlos, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat juntos no estúdio, além de Pretinho da Serrinha e Zeca Pagodinho compartilhando momentos com o anfitrião. As parcerias formadas prometem um espetáculo repleto de nostalgia e inovação.

A tradição do Especial Roberto Carlos permanece viva e cativa novos públicos a cada edição. Fique atento à programação para não perder essa celebração da música nacional.