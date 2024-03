Celebridades prestigiam desfile de alta-costura do estilista Reinaldo Lourenço em SP

Na tarde deste domingo, 24, um dos maiores nomes da moda do país, Reinaldo Lourenço apresentou, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o desfile da sua nova coleção de alta-costura.

O momento contou com a presença de celebridades e personalidades como Jade Picon, Orlando Morais, Gloria, Cleo e Anttonia Pires, Gaby Amarantos, Paulo Borges, Costanza Pascolato, Schynaider Moura, Vivi Orth entre outros, prestigiaram o estilista.

Mestre na construção da alfaiataria e de peças icônicas, Reinaldo comemora 40 anos de sua marca e reforça a identidade criativa, levando à máxima potência o savoir-faire artesanal ao qual seu atelier se dedica diariamente.

Inspirado na estética dos anos 50 de Charles James, um dos designers de moda mais influentes do século 20, as peças passeiam entre o masculino e feminino, a natureza e o espírito animal. E, claro, com um expressivo trabalho manual, com detalhes minuciosos, como bordados e adereços.

A abertura do desfile contou com um vídeo desenvolvido em parceria com Estúdio Bijari estrelado pela modelo Maria Klaumann da agência Mega, que transportou o espectador para outra dimensão.