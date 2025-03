Celebre o Dia Internacional da Matemática na USP São Carlos com arte e criatividade

Um momento para todas e todos celebrarem a matemática, a arte e a criatividade. Essa é a proposta de um evento gratuito que acontecerá na tarde desta sexta-feira, 14 de março, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos.

A iniciativa é aberta a pessoas de todas as idades, não demanda inscrições prévias e será realizada presencialmente no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube.

A celebração é mundial, já que 14 de março é Dia Internacional da Matemática, um projeto liderado pela União Matemática Internacional (IMU) com o apoio de inúmeras organizações internacionais e regionais de todo o mundo, tal como o ICMC. Para dar sabor à comemoração, despertar a criatividade e trazer luz às conexões entre a matemática e todos os tipos de saber, um tema é anunciado todos os anos. O deste ano é: matemática, arte e criatividade.

Quem participar do evento no ICMC vai vivenciar o encontro entre essas três áreas que podem parecer desconectadas à primeira vista. O público terá, ainda, a oportunidade de colocar a mão na massa e criar um painel coletivo. “Será uma tarde de bate-papo descontraído, em que vamos mostrar um caleidoscópio criado pelo Museo Virtual de Matemáticas e diversas outras atrações que podem ser exploradas nesse espaço”, explica o professor Ali Tahzibi, do ICMC, um dos organizadores da iniciativa e coordenador do projeto Matemática na medida certa.

Além de conhecer vários exemplos interessantes que entrelaçam matemática, arte e criatividade, o público será convidado a discutir algumas características do processo criativo presentes no fazer matemático e também conversar sobre a presença de elementos matemáticos no fazer artístico.

Sobre o dia Internacional da Matemática

Proclamada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no final de 2019, a data foi comemorada pela primeira vez em 2020. A escolha pelo dia 14 de março não se deu por acaso: vários lugares já o celebravam como Dia do Pi, porque a data é registrada em diversos países como 3/14, e a constante matemática Pi é aproximadamente 3,14.

A comemoração é uma oportunidade para explicar o papel essencial que a matemática e a educação matemática desempenham na história da humanidade, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU). A atividade que acontecerá na USP São Carlos faz parte também do Programa Engaja ICMC, que tem como objetivo estreitar as relações entre o Instituto e a sociedade.