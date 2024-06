Celebração do Aniversário do Rei Charles III no Rio reforça os laços entre Reino Unido e Brasil

No dia 20 de junho, o Consulado do Reino Unido no Rio de Janeiro organizou a celebração do aniversário de Sua Majestade, o Rei Charles III.

Além do Cônsul-Geral britânico no Rio, Anjoum Noorani, estiveram presentes outros representantes dos governos britânico e brasileiro, membros do serviço militar e da marinha, além de integrantes da sociedade civil que fazem parte da parceria diplomática, que já dura 199 anos.

A celebração reforçou os laços entre o Reino Unido e o Brasil, sublinhando a importância da cooperação internacional na promoção de agendas ambientais e sociais.

O Rei Charles III tem um carinho especial pelo Brasil, onde já esteve quatro vezes, reconhecendo o posicionamento central do país na preservação do meio ambiente e combate às mudanças climáticas. Seu compromisso com a causa ambiental continua a inspirar ações concretas e parcerias em todo o mundo.