Celebração cultural honra luta pela democracia em Diadema

A Secretaria de Cultura de Diadema apresentará, nos dias 25 e 26 de março, às 19h, o evento “60 Anos de Resistência” nos Centros Culturais Diadema e Vladimir Herzog. A programação inclui bate-papos, apresentações musicais, um espetáculo de dança e uma exposição temática. Os escritores, ativistas e ex-presos políticos Frei Betto e Amelinha Teles são os convidados especiais no encontro do dia 25, no Teatro Clara Nunes. No dia 26, o Centro Cultural Vladimir Herzog recebe o engenheiro Ivo Herzog para uma homenagem a seu pai, o jornalista Vladimir Herzog, que dá nome ao local. Todos eles contarão sua experiência no enfrentamento ao autoritarismo e às violações de direitos humanos que marcaram o período pós-1964 no Brasil. A entrada será gratuita.

Segundo o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, a programação focará em relatos de personalidades importantes para a luta pela democracia. “Montamos uma programação cultural potente, com escritores e artistas que permearam suas obras com o testemunho da resistência e que muito contribuem para a memória daquele período, indispensável para que não haja retrocessos na democracia que ajudaram a conquistar”, diz Vannuchi. “E tivemos a iniciativa de envolver essas rodas de conversa com o melhor da música popular brasileira dos anos 1960 e 1970, com as canções de protesto interpretadas por Don Ernesto e a música latina do grupo Mayombe”.incluindo artistas que buscaram, por meio de muito suor, lançar as músicas que quiseram levantar assuntos políticos importantes e questionar o sistema.”, informou.

Na segunda-feira (25), Amelinha Teles, militante feminista e ex-presa política que acaba de lançar o livro “As lutas das mulheres numa visão plural” (Ed. Alameda), subirá ao palco do teatro Clara Nunes junto com Frei Betto, autor de “Batismo de sangue” entre outros livros que abordam o período. será responsável pelo bate-papo “Ditadura Nunca Mais”. Em conjunto com o ativista Frei Betto, evidencia suas intenções ao promover um encontro com a população. “Vivemos 21 anos sob um regime fascista, que perseguiu, calou e matou muitos inocentes, artistas e políticos”, diz. “Minha intenção nesse evento é exaltar a linha de resistência que fizemos, para que novos dias pudessem vir e para que a população pudesse se ver longe de tanta violência institucionalizada”, afirma a convidada.

Uma exposição organizada pela Associação de Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos no ABC apresentará uma linha do tempo da ditadura e da resistência democrática por meio de painéis dispostos no Espaço Expositivo Cândido Portinari, junto à entrada do teatro. A programação musical ficará a cargo do cantor Don Ernesto, que é filho do desaparecido político Devanir de Carvalho, à frente do pocket show “Amanhã vai ser outro dia”, e do o objetivo de resgatar o legado do músico e ativista Don Ernesto, seu filho, que possui o mesmo nome, abordará a repressão sofrida pelo seu pai durante a ditadura militar por meio de textos, músicas e documentos históricos.

As diversidades étnica e musical não serão deixadas de lado. O conjunto Mayombe Afro-Latino, que trará ao Centro Cultural Diadema um repertório baseado em músicas emblemáticas da resistência às ditaduras que se espalharam por países da América Latina nos anos 1970, nos ritmos som, bolero, cha cha cha cubanos, sambalandós peruanos e cumbias colombianas.

Na terça-feira (26), Ivo Herzog estará no Centro Cultural Vladimir Herzog para conversar com a plateia sobre contará a história de seu pai, patrono do espaço em uma conversa com a plateia. “O que aconteceu com o Vlado foi um reflexo da morte de milhares de perseguidos. Quero mostrar a história dele e desse período tão turbulento de nossa história, além de ouvir a opinião, as dúvidas e a curiosidade da plateia”, diz. O bate-papo com Ivo, que preside o conselho deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, com sede em São Paulo, será antecedido por uma apresentação de alunas da oficina de Balé Iniciação do centro cultural. Na ocasião, uma placa será inaugurada em homenagem ao jornalista no equipamento público que carrega seu nome.

Programação

25/03

Centro Cultural Diadema às 19h

Mayombe Afro-Latino – 16 anos;

Don Ernesto: Amanhã Vai Ser Outro Dia – 16 anos;

Frei Betto e Amelinha Teles: Ditadura Nunca Mais – 16 Anos;

Rua Graciosa, 300 – Centro

Entrada gratuita

26/03

Centro Cultural Vladimir Herzorg às 19h

Quem Foi Vladimir Herzog? – 14 anos

R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Entrada gratuita