Celebração ao Hip Hop movimenta a última Edição do Sábado com Dança

Em tarde recheada de Hip Hop e Pop Art, a última edição do Sábado com Dança, lotou o Saguão da Escola Municipal de Arte de Ribeirão Pires (EMARP), no último sábado (23). O evento reuniu diversos bailarinos, MCs e DJ e grafiteiros que levaram a essência da cultura Hip Hop em evento promovido pelo Núcleo de Dança da EMARP, por meio da Prefeitura de Ribeirão Pires. A edição também marcou a celebração ao Dia Mundial do Hip Hop, comemorado no último dia 12 de novembro.

Ao todo, 14 atrações participaram do evento, desde apresentações solo, passando por coreografias em conjunto como o Grupo de Danças Urbanas da EMARP e o Grupo de Dança João Roncon – Arte em Movimento. Os Mcs também deram um show, entre as participações que estiveram presente: Grupo Instituo de Rua, Preto W.O, Menor da CK, Testa do Break, entre outros Além disso, nas artes visuais, os artistas conceituados nacionalmente: Ronan, Ponézio, Lua, Dener de Sousa confeccionaram ao vivo murais para a Galeria da EMARP. Para fechar, uma Roda de Break agitou o público presente e fechou o evento

“O projeto Sábado com Dança é um exemplo de como a cultura pode transformar e enriquecer nossa comunidade. Este projeto reforça o compromisso de Ribeirão Pires em oferecer eventos culturais gratuitos e de excelência, especialmente para a juventude, incentivando a criatividade, a inclusão e o acesso à arte como ferramentas para o desenvolvimento social”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.