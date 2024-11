Cebraspe divulga locais de prova do concurso da Justiça Eleitoral

À medida que o Concurso Unificado da Justiça Eleitoral se aproxima de sua fase final, os candidatos devem permanecer atentos às informações cruciais disponibilizadas pelo Cebraspe, responsável pela organização do certame. Os locais de prova já estão acessíveis através da área do candidato no portal do Cebraspe.

As avaliações estão agendadas para o dia 8 de dezembro. Para garantir uma boa preparação logística, é essencial que os participantes verifiquem com antecedência o local onde realizarão a prova. O exame para o cargo de Analista Judiciário está programado para as 8h30, enquanto a avaliação para Técnico ocorrerá a partir das 15h30. Ressalta-se que os portões serão abertos uma hora e meia antes do início das provas.

Os candidatos devem comparecer munidos de caneta esferográfica preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento oficial de identificação com foto. Dispositivos eletrônicos são estritamente proibidos e deverão ser desligados e acondicionados em envelope lacrado. Além disso, não serão permitidos bonés, óculos escuros ou materiais de papelaria como lápis e borracha. Água e lanches devem ser levados em embalagens transparentes.

O Concurso Unificado da Justiça Eleitoral oferece um total de 412 vagas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), com exceção do estado do Tocantins, onde o concurso anterior ainda é válido. As oportunidades são destinadas tanto ao preenchimento imediato quanto à formação de cadastro reserva.

A divulgação dos resultados finais está prevista para junho do ano seguinte, com as convocações dos aprovados ocorrendo já em julho.