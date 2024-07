Cebolinha participa de treino e pode voltar ao Flamengo contra o Criciúma

O atacante Everton Cebolinha fez uma atividade com o elenco do Flamengo nesta sexta-feira (12), e há a expectativa que possa estar à disposição para o duelo contra o Criciúma, dia 20, em Brasília, pelo Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

Everton esteve com os companheiros em parte do treino. Ele participou de uma atividade com bola, como mostra foto publicada pelo clube em uma rede social.

O atacante está fora desde o dia 21 do mês passado. Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril após o jogo contra o Bahia.

Cebolinha vivia fase como titular quando se lesionou. Ele pode se tornar opção em setor que também perdeu Bruno Henrique, após entorse no tornozelo direito.