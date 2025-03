Ceará suspeita de grave lesão no joelho de Pedro Henrique

O atacante Pedro Henrique, do Ceará, deixou o campo de jogo em uma situação alarmante durante a partida contra o América-RN, realizada na noite desta quinta-feira no Estádio Presidente Vargas. O incidente ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogador foi vítima de uma falta resultante da ação conjunta de dois adversários. A gravidade da situação se refletiu em sua saída de maca e em lágrimas, evidenciando a preocupação não apenas do atleta, mas também dos torcedores e membros da comissão técnica.

A avaliação inicial do clube aponta para uma possível lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito. Para confirmar essa suspeita, o Ceará está aguardando os resultados de uma ressonância magnética realizada na última sexta-feira (7), conforme informado pelo site Futebolês.

Pedro Henrique vem se destacando nesta temporada como o principal goleador da equipe, acumulando quatro gols até o momento. A equipe alvinegra tem um compromisso marcado para este domingo (9), onde enfrentará o Maracanã, novamente no Estádio Presidente Vargas, em um duelo válido pela semifinal do Campeonato Cearense. A ausência do artilheiro pode impactar significativamente nas estratégias do Ceará para essa importante partida.