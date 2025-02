Ceará avança na Copa do Brasil 2025 após vitória sobre o Sergipe

Na última quarta-feira, o Ceará assegurou sua passagem para a segunda fase da Copa do Brasil 2025 ao vencer o Sergipe por 2 a 0, em um jogo realizado na Arena Batistão. Com esta vitória, o time cearense demonstrou um desempenho sólido e dominador, marcado pelos gols de Pedro Henrique, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Dieguinho, que consolidou a vitória na etapa complementar.

A partida foi marcada por um cenário peculiar, uma vez que ocorreu com portões fechados devido a sanções aplicadas à equipe sergipana. Apesar disso, o Ceará se mostrou à vontade em campo e controlou as ações do jogo, garantindo a classificação sem grandes dificuldades.

Além do Ceará, outros clubes que também disputaram nesta fase da competição enfrentaram desafios variados. O Cuiabá, que também foi rebaixado da Série A no ano passado, teve uma amarga surpresa ao ser eliminado pelo Porto Velho-RO. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o time da casa triunfou nos pênaltis por 4 a 3. O Porto Velho avançará agora para enfrentar o Capital-DF, que também superou sua partida contra a Portuguesa-RJ nas penalidades (5 a 3), após um empate em 0 a 0.

Com a vitória sobre o Sergipe, o Ceará aguarda ansiosamente pela definição de seu próximo adversário, que será decidido em confronto entre Parnahyba e Confiança na próxima semana. A expectativa é alta para os torcedores cearenses que esperam ver sua equipe continuar a trajetória na competição.