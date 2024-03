CDHU sorteia 128 famílias que receberão casas em Iguape

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), sorteou 128 famílias moradoras de Iguape, no Vale do Ribeira, que agora estão próximas de realizar o sonho da casa própria. Elas receberão as casas que estão sendo construídas no município, com investimentos estaduais de cerca de R$ 20 milhões. O sorteio das moradias desta quinta-feira (21/03) contou com a presença do secretário executivo da pasta, Eli Corrêa Filho.

“A habitação é mais que ‘a menina dos olhos’ dessa gestão: é política de prioridade habitacional”, afirmou. “A casa é a base de tudo. O sonho da casa própria significa poder educar a família, é o lugar de descanso e a base da prosperidade. Manteremos o trabalho para cada vez mais atender quem precisa”, destacou o secretário executivo.

Foram registradas 4.886 inscrições. Do total de unidades, nove são destinadas a famílias com pessoas com deficiência, sete para idosos e seis para policiais e agentes penitenciários e quatro para indivíduos sozinhos. As demais serão distribuídas para a população em geral, sendo 70 unidades para famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, 19 para renda de 3,01 a 5 salários e 13 para renda de 5,01 até 10 salários.

A vendedora Simone dos Santos Dias, 43 anos, e o seu marido Milton César Machado foram contemplados no sorteio. “Somos casados há dez anos e ter casa própria era um sonho. Não precisar mais pagar aluguel significa o início de uma vida nova”, garantiu Simone.

Judite Durães da Silva, de 60 anos, é artesã e conta que a sua maior preocupação é a segurança do filho de 21 anos. “Eu morei muitos anos de favor em um sítio. Meu filho tem síndrome de down e para que ele pudesse ter um acompanhamento médico eu me mudei para uma casa em que preciso pagar aluguel. Muitas vezes passamos o mês no aperto. Saber que terei uma casa para deixar para ele é um sonho realizado. Eu vou poder dormir em paz.”

Paloma Morato, de 36 anos, é cozinheira e mora em Iguape desde os dois anos idade. “Eu moro de aluguel com meu marido e meus três filhos. Eu sei que aluguel é um dinheiro jogado fora. É triste trabalhar o mês todo e entregar o salário para algo que não é meu. Vai ser muito bom ter a minha casa”, comemorou.

No sorteio foram definidos os titulares e suplentes para a aquisição das moradias. A família contemplada passará pelo processo de habilitação, no qual terá de comprovar os requisitos exigidos no edital de inscrição para participar do programa habitacional. Caso não se enquadre nos critérios, o contemplado será desclassificado e um suplente será convocado para o seu lugar, conforme a ordem do sorteio. Este processo garante que o benefício do programa seja concedido apenas para as pessoas que mais necessitam.

As casas têm dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 47,87 m2 de área útil. As unidades contam com piso cerâmico, azulejo no banheiro, na cozinha e na área de serviço, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar.

O empreendimento é viabilizado por parceria com a Prefeitura, que doou o terreno, localizado na Rua Lauro José Ferreira, Bairro Rocio. A CDHU fez a contratação da construtora e toda a infraestrutura, como redes de abastecimento de água e coleta de esgoto doméstico, drenagem, pavimentação asfáltica, urbanismo, iluminação pública, rede elétrica e muro de arrimo.

O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos, já que o contrato sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias e podem comprometer, no máximo, em até 20% dos rendimentos mensais com as prestações.