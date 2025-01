CDHU retomará construção de 28 moradias em Santa Branca

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) irá retomar as obras de 28 moradias do conjunto habitacional Santa Branca, no município de Santa Branca, que faziam parte do programa federal Sub-50 e foram abandonadas pela União. O investimento é de R$ 2,4 milhões. A ordem de início de serviço (OIS) foi assinada na tarde desta quinta-feira (30/01) durante cerimônia que contou com a participação do governador em exercício, Felício Ramuth, do secretário Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, do diretor de engenharia e obras da Companhia, Silvio Vasconcellos, e do prefeito do município, Adriano Levorin.

Felício Ramuth destacou a importância dessas casas para os moradores de Santa Branca. “Nós estamos desenvolvendo o maior programa habitacional da história do Estado de São Paulo. São 50,5 mil moradias construídas desde 2023. A entrega da chave é o momento de alegria. Mas, esse momento de início da obra é o primeiro tijolo de um atendimento que se materializa com a entrega das chaves. E, hoje, 28 famílias do município estão mais próximas de realizar esse sonho”, pontuou.

O residencial fazia parte do programa Sub-50 do Governo Federal – uma modalidade criada para beneficiar cidades com até 50 mil habitantes. Porém, as obras nunca foram concluídas. Para dar continuidade, o Estado de São Paulo assumiu o projeto e será retomado pela Companhia na próxima segunda-feira (03/02), com prazo de término até 2026.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, reforça o compromisso do Governo de não deixar obras paradas no Estado. “O governador Tarcísio de Freitas nos orientou a retomar todas as obras que foram abandonadas, não importa em qual situação. Não vamos nos omitir porque outra esfera de governo, pelo motivo que for, não concluiu uma moradia. Aquela família continua precisando do nosso apoio. E nós vamos apoia-los. Esse é o nosso compromisso”.

Serão construídas 8 novas unidades e concluídas outras 20. Os recursos usados, provenientes do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, serão a fundo perdido, ou seja, as famílias beneficiadas não pagarão pelo imóvel. A demanda dos futuros moradores para o conjunto será indicada pela Prefeitura do município.

Outras obras assumidas

O residencial Santa Branca faz parte de um pacote de outras obras de unidades habitacionais assumidas pelo Governo Paulista após terem sido abandonadas pelo Governo Federal. O convênio para retomar as construções foi firmado com 12 municípios, totalizando 454 unidades. Desse total, 292 moradias já foram concluídas. As 162 restantes estão em obras.