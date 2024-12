CDHU é reconhecida com dois prêmios no Selo de Mérito 2024

Nesta sexta-feira (6), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) teve seu trabalho reconhecido ao receber dois troféus na premiação “Selo de Mérito 2024″, promovida pela ABC Habitação e pelo Fórum Nacional dos Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). A cerimônia ocorreu durante o encerramento do 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado em Curitiba.

A iniciativa tem como objetivo identificar os projetos habitacionais de maior impacto entre os associados da ABC, voltados à Habitação de Interesse Social e ao enfrentamento de problemas históricos de irregularidade.

A CDHU, maior agente de promoção de moradia de interesse social do país, conquistou a honraria em duas categorias do prêmio. Na categoria ‘Projetos de Habitação de Interesse Social’, a Companhia se sobressaiu com a ação que retirou 600 famílias de uma área de risco conhecida como Galpão Eiji Kikuti, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, garantindo moradia digna e segura para essas famílias.

Já na categoria ‘Melhoria da Gestão da Habitação de Interesse Social’, a CDHU foi premiada pelo Relatório de Sustentabilidade, Administração e Carta de Governança do Exercício de 2023, documento que detalha o escopo de atuação, os resultados e as diretrizes estratégicas da estatal.

Em 2023, a Companhia também foi destaque na mesma premiação, conquistando as categorias ‘Gestão Habitacional’, com o projeto Ação em São Sebastião/SP, e ‘Produção e/ou Gestão de Habitação de Interesse Social’, com o Programa Pomar Urbano.

Galpão Eiji Kikuti

Para garantir moradia às famílias que estavam constantemente expostas aos riscos de incêndio, inundações e desabamentos no Galpão Eiji Kikuti, o atendimento habitacional será realizado por meio da Carta de Crédito Associativo (CCA), uma modalidade em que Companhia contrata diretamente com as incorporadoras as unidades habitacionais em projetos já aprovados pelos municípios e depois as financia com condições facilitadas e a justos zero para os novos moradores. A iniciativa, do ponto de vista da habitação, é inovadora porque dá celeridade a todos os trâmites necessários para a construção de um novo empreendimento.

Além disso, dentro do CCA, as unidades habitacionais também são financiadas para as famílias com condições facilitadas, seguindo as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Desta forma, elas pagarão praticamente o mesmo valor ao longo de 30 anos, já que o contrato sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE. Outro benefício é que o cálculo das parcelas é feito de acordo com a renda de cada família e pode comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais declarados.

As famílias retiradas do galpão serão atendidas por meio de dois empreendimentos. O primeiro terá 296 unidades, com 50 m² divididos entre uma sala com terraço, dois quatros, banheiro, cozinha e área de serviço. Além disso, o prédio terá estrutura completa, com salão de festa, churrasqueira, quadra poliesportiva, brinquedoteca, playground e sala de medicação. Já o segundo empreendimento está com a documentação sendo finalizada na Prefeitura de São Bernardo do Campo e seguirá o mesmo padrão.

Para promover a saída imediata das famílias, as famílias foram atendidas emergencialmente com auxílio aluguel de R$ 600 no período previsto para construção dos empreendimentos, que, em média, é de dois anos. Metade deste valor será custeado pela Prefeitura e o restante pela CDHU.

Relatório de sustentabilidade de 2023

Com o relatório o Relatório de Sustentabilidade, Administração e Carta de Governança do Exercício de 2023, a Companhia também alcançou destaque. O documento é base para nortear as ações da Companhia na promoção de moradia a família de menor renda, mas também para estabelecer as bases necessárias ao desenvolvimento urbano dos municípios, atribuição que passou recentemente a integrar o escopo da CDHU. Além das metas, nele também são encontrados os destaques do ano, as orientações gerais para a gestão ambiental e de capital humano, a política de atendimento habitacional com diversidade e inclusão, a eficiência orçamentária, além dos princípios éticos que garantem transparência e integridade e outros tópicos.