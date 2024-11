CDHU conquista 7º lugar entre Empresas de “Capital Estatal Nacional” em anuário Época Negócios 360º

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a maior empresa pública promotora de Habitação Social do país, avançou posições no anuário Época Negócios 360° de 2024, ranking das melhores empresas do Brasil, produzido pela Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral. Entre Empresas de “Capital Estatal Nacional”, a CDHU demonstrou seu grande protagonismo nacional e conquistou o sétimo lugar.



Além disso, entre as 420 Melhores Empresas que concorreram nesta 13ª edição, a CDHU foi classificada em 262. No ano de 2023, em uma pesquisa também realizada pela Época Negócios que avaliou as 500 Maiores Empresas, a Companhia esteve na posição 464, expressando uma melhora em relação ao ano de 2022, quando ficou na posição 493.



O anuário avaliou 420 empresas com faturamento de, ao menos, R$ 250 milhões em 2023. Foram escolhidas, a partir da análise de questionários preenchidos pelas empresas e de dados de balanços enviados pelas companhias inscritas, a Empresa do Ano e as melhores companhias em 24 setores e nos 6 principais desafios de gestão das organizações: Inovação, Visão de Futuro, Desempenho Financeiro, ESG/Governança, ESG/Socioambiental e Pessoas. Coube à Fundação Dom Cabral, parceira técnica da Época Negócios no anuário, formular a metodologia e realizar processamento final das informações.



A Companhia recebeu sua maior pontuação no desafio de ESG/Governança, item que leva em conta informações sobre a composição e a atuação dos conselhos, a forma de comunicação com públicos variados, o cumprimento de exigências legais e a conduta nos negócios. O segundo melhor desempenho da CDHU foi no desafio da Visão de Futuro, que engloba fatores considerados pela empresa no planejamento estratégico (financeiro, ambiental e social), nas ferramentas e métodos de gestão. O contato com novas tecnologias também foi avaliado no item. Um dos itens avaliados é o desempenho financeiro das concorrentes, o que afeta diretamente a classificação da CDHU por seu escopo de trabalho e missão, focados na equidade social em detrimento do resultado econômico e lucro. A Companhia tem arraigado o compromisso social de prover moradia às camadas mais necessitadas da população. Para atingir esse objetivo, os imóveis são financiados em condições muito mais vantajosas do que em bancos, inclusive públicos. Não há incidência de juros para as famílias até 5 salários mínimos. As moradias são altamente subsidiadas.



Com 75 anos de história, a CDHU, vinculada ao Governo de São Paulo, une tradição e constante busca pela inovação para levar moradias de interesse social seguras e de qualidade para os paulistas. A empresa pública já realizou, desde 1949, ano de sua fundação, mais de 560 mil atendimentos habitacionais. Além da provisão de moradias, a CDHU realiza outras ações, como a entrega de títulos de regularização fundiária, que leva segurança jurídica às famílias contempladas.



Desde o início de 2023, em todo o Estado de São Paulo, a Companhia entregou mais de 12 mil novas moradias, totalizando um investimento estadual de R$ 2,3 milhões. Além disso, foram concedidos 55,8 mil títulos de regularização fundiária da CDHU, com investimento estadual de R$ 217 milhões.