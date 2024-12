CDHU busca empresas para projetos sustentáveis de lazer em SP

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) deu início a um chamamento público com o objetivo de atrair empresas privadas para a elaboração de estudos técnicos e modelagens direcionadas a projetos interdisciplinares nas áreas de esportes, lazer e sustentabilidade. As propostas devem ser implementadas em três áreas específicas pertencentes à CDHU, localizadas em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo; Campo Limpo, na Zona Sul da capital; e Vila Voturuá, no município de São Vicente.

Os projetos propostos deverão priorizar a preservação do meio ambiente, assegurando a conservação da fauna e flora locais, além de promover a recuperação de áreas degradadas. É fundamental que as iniciativas também previnam processos de degradação ambiental e ocupações irregulares. Entre os equipamentos e estruturas sugeridas estão tirolesas, estações de arvorismo, trilhas suspensas, paredes de escalada e infraestrutura de apoio como recepção, quiosques, lojas de souvenir, estacionamento, centro de eventos, banheiros, sede administrativa e mobiliário para visitantes.

Essa ação conjunta pretende aliar desenvolvimento urbano, social e econômico através do uso sustentável dos espaços. Além de fomentar o bem-estar da população por meio das atividades recreativas propostas, o projeto visa gerar novos postos de trabalho. A escolha dessas áreas levou em consideração a necessidade atual dos bairros em ampliar espaços verdes e ofertas de lazer.

As empresas interessadas têm até 20 de dezembro deste ano para se inscreverem, podendo optar por participar em todas as localidades ou apenas em algumas. As manifestações devem ser enviadas via e-mail para [email protected] ou entregues presencialmente na Gerência de Licitações da CDHU, conforme estipulado no edital.

A proposta busca transformar áreas urbanas subutilizadas da CDHU em locais destinados ao entretenimento comunitário. A ausência de projetos para curto e médio prazos resulta em custos com manutenção que poderiam ser investidos na melhoria dos serviços prestados à sociedade. Assim, a colaboração com a iniciativa privada pode valorizar esses ativos imobiliários e trazer benefícios às comunidades adjacentes.

Os interessados deverão apresentar estudos robustos com modelagens técnicas, econômicas e jurídicas adequadas ao processo licitatório para escolha da futura concessionária. A empresa selecionada será responsável pela implantação dos equipamentos previstos e das infraestruturas necessárias. Esses estudos poderão ser aproveitados integral ou parcialmente.

Para elaborar os estudos, é necessário considerar as dimensões das áreas indicadas e eventuais zonas de proteção ambiental. Os projetos devem incluir um Plano de Marketing e Comunicação para o parque.

Além disso, a futura concessionária poderá propor investimentos adicionais visando ampliar os equipamentos exigidos ou instalar novos recursos que aumentem a atratividade do parque.

Sobre a remuneração dos estudos, as empresas devem detalhar os valores para ressarcimento por lote e tipo de estudo conforme descrito no edital. Caso ocorra aproveitamento parcial dos estudos, o ressarcimento será proporcional aos elementos utilizados na elaboração do edital.

Após o término das inscrições, a CDHU convocará os inscritos para uma reunião destinada ao detalhamento das informações sobre as áreas concedidas. Os interessados terão 90 dias após a publicação da ata dessa reunião para apresentar seus estudos. Estes devem ser entregues em formato digital PDF editável. A CDHU terá 60 dias, prorrogáveis por igual período, para consolidar a modelagem final e publicar o edital correspondente.