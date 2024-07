CDHU abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) abriu processo seletivo de estágio para contratação de estudantes do ensino superior. Tanto as inscrições quanto a prova devem ser feitas de forma online e serão recebidas até às 12h do dia 20/08/2024, somente pelo site Link. A Companhia firmou parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que conduz o processo.

Há 39 vagas para contratação imediata nas carreiras de administração de empresas, ciências contábeis e comunicação visual. Já para o cadastro de reserva, estão disponíveis posições para estudantes de administração de empresas, desenvolvimento de sistema, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências sociais, direito, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia elétrica, gestão de políticas públicas, jornalismo, relações públicas e secretariado. Nessa situação, os interessados são classificados de acordo com desempenho nas provas e convocados à medida que os gestores da CDHU identificam a necessidade de reforçar a equipe.

Existem vagas abertas para a sede da CDHU, no centro da capital, no posto do Poupatempo em Itaquera e nas gerências regionais de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São José dos Campos e São José do Rio Preto.

Vale lembrar que 10% das vagas oferecidas para cada curso serão destinadas a pessoas com deficiência.

Os estagiários contratados terão carga horária de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 1.500, com auxílio transporte necessário para o deslocamento até o local de trabalho. Para este benefício, haverá desconto de 1% sobre o valor da bolsa. Também será disponibilizado vale-refeição de R$ 1.022,10, com desconto de 1% sobre o valor do benefício. Além disso, será concedido período de férias de 30 dias a cada um ano trabalhado ou, ainda, proporcional ao período de estágio quando este for inferior aos 12 meses.

Para realizar a prova, o candidato deve estar com o cadastro atualizado no site da CIEE. O teste, cujo passo a passo para acesso e as regras para realização devem ser consultados no edital, será composto por 20 questões com quatro alternativas, sendo apenas uma correta. Serão dez perguntas de Português e dez de conhecimentos gerais.

A publicação da lista definitiva dos classificados será realizada no dia 17 de setembro. Os candidatos serão convocados de acordo com a classificação e a oferta de vagas disponíveis pela CDHU. A recomendação é que os interessados em participar do processo leiam todo o edital, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (22/07) ou no próprio site da CIEE, clicando aqui.