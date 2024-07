CDHU abre processo seletivo de estágio com bolsa-auxílio de R$1.500,00

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, está com 40 vagas de estágio abertas, mais cadastro reserva, para estudantes de nível superior em algumas cidades do Estado de São Paulo. As vagas são para os cursos de Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação Visual, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Gestão de Políticas Públicas, Jornalismo, Secretariado e Relações Públicas. Para se candidatar é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12446/detalhe até às 12 horas do dia 20/08/2024 e realizar as duas fases de seleção: Inscrição e prova online.

Os aprovados e contratados para as vagas receberão bolsa auxílio nos valores de R$1.500,00 para a jornada de 30h semanais. Além disso, recebem também Auxílio Transporte conforme necessidade para cobertura de deslocamento da residência para a empresa e da empresa para a residência, com desconto mensal do equivalente a 1% do valor total ou parcial da bolsa auxílio; Auxílio Refeição de R$ 1.022,10 por mês, com desconto mensal na bolsa auxílio do equivalente a 1% do valor total ou parcial do Vale Refeição fornecido.