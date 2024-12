CDC alerta viajantes sobre risco de febre oropouche no Espírito Santo

Recentemente, o CDC (Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos) emitiu um alerta para os norte-americanos que planejam viagens ao Espírito Santo, Brasil , devido ao risco de febre oropouche . Esta doença, causada pelo Orthobunyavirus oropoucheense , tem sido associada a perdas fetais e defeitos congênitos , tornando-se um tema de preocupação, especialmente para mulheres grávidas . O CDC recomenda que esses viajantes reconsiderem suas idas ao estado ou sigam rigorosamente as orientações de prevenção.

A febre oropouche é transmitida principalmente pela picada de mosquitos , como o Culicoides paraenses e, menos frequentemente, pelo Culex quinquefasciatus . Os sintomas incluem dores de cabeça, musculares e articulares, náusea e diarreia , que duram entre cinco a sete dias. É importante ressaltar que não há tratamento específico ou vacina disponível para a doença, tornando a prevenção essencial.

Para evitar a infecção, o CDC sugere algumas medidas práticas: evitar áreas com alta concentração de mosquitos, usar roupas protetoras e repelentes, manter ambientes limpos e protegidos por telas . Além disso, é crucial evitar picadas após a viagem para não transmitir o vírus. Com a crescente globalização e o aumento do turismo internacional, a conscientização sobre doenças como a febre oropouche é vital. Os viajantes devem estar bem informados sobre os riscos associados a determinadas regiões e adotar práticas seguras para proteger sua saúde e a de outros. O alerta do CDC é um lembrete importante da responsabilidade que todos têm ao viajar , especialmente em relação à saúde pública.