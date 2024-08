CCXP24 anuncia a participação do quadrinista Leonardo Romero no Artists’ Valley by BIS 

A CCXP24 confirma a participação de Leonardo Romero, renomado quadrinista e Lead Character Designer da série animada do Homem-Aranha “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, que teve suas primeiras imagens apresentadas na D23 no último fim de semana. Romero, que se destacou na última década com contribuições para as principais editoras de quadrinhos, como Marvel, DC e Dark Horse, retorna ao Artists’ Valley by BIS, um dos espaços mais emblemáticos do evento, para interagir com os fãs e participar de sessões de autógrafos.

Leonardo é conhecido por seu trabalho em títulos de grande repercussão, incluindo “Birds of Prey”, “True Life of The Fabulous Killjoys: National Anthem” e “Hawkeye”. Sua trajetória na indústria dos quadrinhos consolidou o brasileiro como uma das principais vozes criativas da última década, tornando-o responsável por dar vida a personagens icônicos e narrativas que tiveram grande sucesso de público e crítica em todo o mundo.

“A presença do Romero, após dois anos de sua última visita ao festival, mostra o respeito pela CCXP no mercado de quadrinhos internacional. Somos o ponto de encontro entre os maiores artistas do mundo e os brasileiros, o que nos coloca em uma posição bastante privilegiada. Como fãs e como produtores, estamos felizes em poder propiciar um evento deste porte para nosso público”, comenta Ivan Costa, fundador da CCXP e curador do Artists’ Valley by BIS.

Programação do Artists’ Valley by BIS

No coração do festival, o Artists’ Valley, a CCXP24 também confirmou as presenças dos quadrinistas Chris Claremont, autor de histórias importantes da Marvel Comics, como “X-Men” (“Saga da Fênix Negra” e “Dias de um Futuro Esquecido”) e “Quarteto Fantástico”, e Mike Grell, também responsável por sagas de sucesso em títulos como “Batman”, “Homem de Ferro” e “Tarzan”.

A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, autora de “Grama”, “A Espera” e “Amanhã é Outro Dia”, e John Romita Jr., histórico quadrinista de “X-Men”, “Demolidor” e “Vingadores” pela Marvel, que também trabalhou em grandes obras como “Superman” e “Batman” na DC, vão abrilhantar o festival. Outros destaques de peso são os norte-americanos J.M. DeMatteis, autor de “Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven”, “Liga da Justiça Internacional”, “Brooklyn Dreams” e “Moonshadow”, e Kevin Maguire, conhecido por ser um dos nomes por trás da “Liga da Justiça Internacional” durante os anos 80. Todos estarão presentes em todos os dias do festival.

Serviço CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM – São Paulo/SP

Mais informações em:Link

Solicitações comerciais podem ser enviadas para [email protected].

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

