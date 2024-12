CCXP: Estande do Governo de SP promove karaokê, encontro de cosplayers, games e desenho ao vivo

Quem for à CCXP 24 poderá soltar a voz no karaokê, jogar fliperamas clássicos, ganhar um desenho de mangá feito ao vivo e ainda se maquiar e interagir com cosplayers: as atrações fazem parte do estande da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo e ficam disponíveis até o final do evento, neste domingo. As atividades foram pensadas para dialogar com diversos públicos, englobando a cultura pop, geek, otaku, gamers e cosplayers.

“A CCXP é um evento de suma importância para a economia criativa de todo o país, sendo uma oportunidade de mostrar que São Paulo está na vanguarda da inovação criativa. A presença e o apoio do Governo de SP aqui reforça o nosso compromisso em consolidar nosso Estado como referência global em cultura pop”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Esse é o segundo ano consecutivo que o Governo de SP participa do evento. O estande foi pensado para refletir a diversidade cultural da cidade e é decorado com homenagens a bairros icônicos da capital paulista, como a Mooca e sua tradição de pizzas, e o centro da cidade.

O apoio à CCXP 24 faz parte de uma política pública ampla voltada à cultura pop. O Governo de São Paulo já investiu, neste ano, R$ 9,5 milhões em editais para a cultura pop e no mercado de games. A Secretaria da Cultura também trouxe a Gamescom, maior evento de games da América Latina, para o Brasil, que movimentou negócios na ordem de 200 milhões de dólares, além de participar de feiras e eventos internacionais, como a SXSW, e criar o Dia do Orgulho Nerd, que teve sua primeira edição em 2024. Recentemente, também lançou o CULTSP PRO – Escola de Profissionais da Cultura, qualificando talentos para o mercado da economia criativa, incluindo, entre os seus seis eixos, a Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias, com aulas gratuitas.

Confira as atrações do estande da Secretaria:

Desenho ao vivo/Speedy Drawing com a Escola de Mangá Japan Sunset

A ação contará com um artista criando retratos ao vivo do público em tamanho A2 (420 x 594 mm), em preto e branco e com alguns detalhes em cores. Os artistas irão entreter os visitantes com suas técnicas, trazendo um toque artístico e dinâmico ao estande. Dois deles se revezarão durante o evento, e os desenhos produzidos serão distribuídos para o público.

Camarim Cosplay

Um espaço mágico onde a imaginação ganha vida. Aqui, fãs de animes, filmes, séries e jogos se transformam em seus personagens favoritos, dando asas à criatividade e ao amor pelo universo geek. Além de um espaço de transformação, o Camarim Cosplay é um ponto de encontro para os apaixonados por cultura pop, onde histórias são contadas e novas aventuras começam.

Serão três estações de camarim, com três maquiadoras profissionais em seus personagens cosplays – Xandrielly, Blue Addams e Malu Cak. O Camarim Cosplay funcionará todos os dias da CCXP.

Karaokê

O público terá mais de 30 mil opções de músicas para mostrar seu talento no palco. Para animar a galera, haverá uma equipe de dançarinos cosplays, além de três cantores em seus personagens, conduzindo a ação e organizando concursos rápidos com premiações para as melhores performances.

Arena de Jogos

Uma viagem no tempo para os amantes de jogos arcade, com quatro incríveis máquinas de pinball que combinam a nostalgia dos clássicos com a energia do universo gamer contemporâneo. O espaço celebra a magia dos jogos tradicionais, oferecendo uma experiência imersiva e vibrante que conecta gerações. Além de partidas livres, o stand contará com emocionantes desafios de “Time Attack”, onde jogadores poderão testar suas habilidades em busca de recordes e prêmios.

Cosplay

O estande também contará com a presença de dois premiados artistas cosplayers, que irão interagir diretamente com o público, compartilhando suas experiências e paixão pelo universo cosplay. Além de organizar desfiles livres, onde fãs de todas as idades poderão exibir suas criações, os artistas também participarão de bate-papos exclusivos sobre como se destacar e empreender na área, abordando desde técnicas de confecção até estratégias de carreira. Será uma oportunidade única para mergulhar no vasto mundo do cosplay e aprender com quem transforma personagens em arte.