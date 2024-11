CCXP 2024 vai trazer Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sandra Oh ao Brasil

A CCXP, ou Comic Con Experience, principal feira de cultura pop da América Latina, anunciou nesta quarta-feira (6) uma nova leva de convidados internacionais que virão a São Paulo para a edição deste ano, que acontece entre 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo.

Anya Taylor-Joy e Miles Teller são os principais destaques do anúncio -ela retorna ao evento pelo segundo ano consecutivo. Eles vêm ao Brasil pelo Apple TV+, que marcou um painel dedicado ao filme “Entre Montanhas” -“The Gorge”, no original-, dirigido por Scott Derrickson.

Também como convidados do serviço de streaming, Adam Scott, Britt Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman participam do evento para falar da segunda temporada de “Ruptura”, série de sucesso entre a crítica com novos episódios marcados para estrear em janeiro.

Já a Paramount promove um painel de “Sonic 3” com o ator James Marsden e o dublador do ouriço azul, Ben Schwartz. Jeff Fowler, Tika Sumpter, Neal Mortiz e Toby Asher também participam.

Na programação do Amazon Prime Video, seis filmes e séries do streaming ganham os holofotes. “Sua Culpa” inspira conversa com Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona; “Invencível”, com Sandra Oh, Gillian Jacobs e Robert Kirkman; “Secret Level”, com Dave Wilson e Tim Miller; “Roda do Tempo”, com Josha Stradowski, Madeleine Madden e Rafe Judkin, e o nacional “Tremembé”, com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell.

Quem também participa do lineup brasileiro da CCXP é Wagner Moura, anunciado como homenageado desta edição. Ele deve falar sobre a carreira no palco Thunder by Claro TV+.

Os novos nomes divulgados nesta quarta se juntam a Giancarlo Esposito e Matt Smith, que já haviam sido anunciados como convidados da própria feira.

Ainda há ingressos de terceiro lote disponíveis para venda, em valores que vão de R$ 200 a R$ 580 para um dos quatro dias de programação. Eles não dão direito a entrada nos painéis, que são acessados por ordem de chegada.