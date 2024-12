CCXP 2024: Descubra as novidades e atrações imperdíveis do maior evento de cultura pop da América Latina

A Comic Con Experience 2024 (CCXP) teve início hoje, dia 5 de dezembro, abrindo suas portas ao público em geral no São Paulo Expo, localizado na rodovia dos Imigrantes, na capital paulista. Este evento é considerado o maior da América Latina voltado para a cultura pop, reunindo artistas renomados, criadores de conteúdo, competições de eSports e exibições cinematográficas. A programação se estenderá até o próximo domingo, dia 8, com uma expectativa de receber cerca de 300 mil visitantes distribuídos em 11 áreas temáticas.

Na noite de ontem, dia 4, ocorreu a abertura oficial do evento com a pré-estreia do filme “O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim”. Para o primeiro dia do evento, destacam-se as participações de Vincent Martella, conhecido por seu trabalho em “Todo Mundo Odeia o Chris”, e Misha Collins, famoso por seu papel como Castiel na série “Supernatural”.

Entre os destaques da CCXP está o Palco Thunder by Claro tv+, com capacidade para três mil pessoas. Este espaço será dedicado à recepção de estrelas do cinema e televisão tanto nacionais quanto internacionais, além de ser palco para pré-estreias, lançamentos de trailers e discussões interativas. Já o Palco Ultra focará em debates e palestras, incluindo uma sessão com Geoff Johns, respeitado roteirista de quadrinhos e produtor audiovisual.

A programação de amanhã contará com a presença de Giancarlo Esposito, célebre ator da série “Breaking Bad”. Também haverá um painel com representantes da produtora Gullane, conhecida por obras como “Bicho de Sete Cabeças” e a série “Senna”.

No sábado, Matheus Nachtergaele e Selton Mello estarão presentes para debater sobre a continuação do clássico do cinema nacional “O Auto da Compadecida”, explorando as novas aventuras dos icônicos personagens João Grilo e Chicó.

O domingo será marcado pela pré-estreia do filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, produção da Mauricio de Sousa Produções dirigida por Fernando Fraiha. O lançamento nos cinemas está previsto para 9 de janeiro. Participarão dos debates os atores que interpretam os personagens principais do filme.

Os ingressos para o evento estão disponíveis em diferentes categorias. A modalidade mais exclusiva custa R$ 3.300, permitindo acesso guiado aos bastidores da montagem da CCXP24 e entrada antecipada em todos os quatro dias. Há também opções mais acessíveis: R$ 800 para o pacote completo dos quatro dias ou R$ 200 para ingressos diários. Outras modalidades incluem pacotes por R$ 2.500 com benefícios adicionais como fotos ou autógrafos e R$ 1.800 que oferecem programação exclusiva com palestras e painéis especiais.