CCSP apresenta exposição interativa “Viajando com Tapetes Contadores”

A CAIXA Cultural São Paulo recebe, no período de 9 de novembro a 22 de dezembro de 2024, a exposição interativa VIAJANDO COM TAPETES CONTADORES, um projeto inédito do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Depois de temporadas em Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro, a exposição desembarca na capital paulista.

Com 25 anos de carreira, o grupo desenvolve um projeto singular de transposição do livro para a artesania têxtil, sendo o primeiro coletivo nacional a promover exposições interativas dentro de galerias de arte. A visitação é gratuita.

As narrativas costuradas e bordadas à mão pelo próprio grupo, em coloridos bonecos, vestimentas, tapetes, caixas, painéis e livros, ganham vida na voz e interpretação dos integrantes do grupo. São obras criadas no Brasil, França e Peru e servem de cenários para histórias do mundo inteiro. Parte delas poderão ser visitadas e assistidas nas contações de histórias, cuja visitação será mediada e incentiva as crianças na experiência lúdica da leitura e da descoberta.

Entre os textos interpretados estão contos de tradição europeia, africana, latino-americana e brasileira. Dos autores brasileiros, que têm suas obras transpostas em cenários e personagens, estão Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Após as sessões, as famílias são convidadas a manipular e a interagir com as obras. E nesta temporada na CAIXA Cultural São Paulo, a exposição ganha uma novidade, um tapete inédito a partir da história Gabi de Bigode, do autor Tino Freitas.

De outras nacionalidades, serão apresentados um poncho e um pergaminho, para narrar mitos gregos e um grande bolo de aniversário, para um conto popular norte-americano, além de painéis e livros de pano do peruano Manos que Cuentan e os tapetes do projeto francês Raconte-Tapis. Ao lado de cada obra, vai estar exposto o livro correspondente.

Oficina Ateliê de Histórias, das 10h às 13h, de 10 a 13 de dezembro, o grupo promove formação na arte de contar histórias, voltada para jovens e adultos. Nela os participantes são convidados a narrar, ler, estudar e se especializar nos recursos disponíveis para uma boa contação de histórias. Encerrando a oficina, no último dia, acontece uma ação educativa ambiental com o tema reuso de materiais descartados para construção de cenografias de histórias.

O Grupo Os Tapetes Contadores de Histórias

O grupo tem têm uma proposta artística diferenciada e são referência internacional na arte de contar histórias e criação de cenários têxteis e como pesquisadores sobre as intersecções entre texto e têxtil. Também é o grupo de narradores que mais representou o Brasil no exterior, atuando em 16 países, onde compartilhou histórias em inglês, francês, espanhol e português. Em 2003, realizaram a primeira exposição de seu acervo no ainda chamado Conjunto Cultural da CAIXA, em Brasília e no Rio de Janeiro. Desde então, promoveram 34 exposições interativas nas unidades da CAIXA Cultural de todo país. Em 2016, o coletivo ganhou os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Cenário no Zilka Salaberry e Selo de Espetáculo Recomendado pelo CEPETIN, com a peça SHTIM SHLIM. Em 2018, Os Tapetes Contadores receberam o Prêmio Baobá, a mais importante premiação nacional para os fortalecedores da arte narrativa. Em 2022, o grupo foi pela primeira vez para a Amazônia, realizando exposições interativas de seu acervo em comunidades indígenas e centros culturais.

Serviço:

Exposição interativa Viajando com Tapetes Contadores

CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro Histórico, São Paulo (SP)

Visitação: de 9 de novembro a 22 de dezembro de 2024

Horário: terça-feira a domingo, das 9h às 18h.

Bilheteria: entrada franca

Informações: (21) 3980-2069

Classificação: livre para todos os públicos

Contação de histórias: As sessões ocorrem dentro da galeria

Período: de 9 de novembro a 22 de dezembro de 2024

Dias e horário: sábados e domingos, às 15h

Bilheteria: entrada franca – ingressos disponíveis uma hora antes do início da sessão

Lotação: 45 pessoas

Duração: 45 minutos

Classificação: livre para todos os públicos

Sessões com tradução para Libras: dias 14, 21 e 28 de novembro e 5 de dezembro de 2024

Oficina Ateliê de Histórias: de 10 a 13 de dezembro

Horário: terça a sexta-feira, das 10h às 13h.

Lotação: 25 vagas

Classificação: 14 anos

Bilheteria: Gratuito (inscrições no site da CAIXA Cultural)

Durante a apresentação, a galeria fica reservada para os espectadores, sendo reaberta ao final de cada sessão

Informações: (11) 3321-4400 ou no site caixacultural.gov.br/Paginas/SaoPaulo.aspx

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Ficha Técnica:

Coordenação Geral e Curadoria – Warley Goulart. Acervo Exclusivo e Ações Artísticas – Os Tapetes Contadores de Histórias (Rio de Janeiro, Brasil) Andréa Pinheiro, Cadu Cinelli, Edison Mego, Rosana Reátegui e Warley Goulart. Criação e Confecção das Obras – Cadu Cinelli, Dag Bach, Edison Mego, Helena Contente, Ilana Pogrebinschi, Manu Gonçalves, Rosana Reátegui e Warley Goulart (Brasil), Tarak Hammam (França) e Elisabeth Morales, Julia Vicuña, Maruja Santana, Maria Gutierrez, Norys Vásques e Rosana Reátegui (Peru). Fotos – Andressa Anholete, Jonatas Marques e Renato Mangolin. Programação Visual – Felipe Roehrig e Eduardo Stocco. Intérprete de Libras – Lu Baldez. Equipe de Montagem – Iuri Wander e Evandro Carretero. Assessoria de Imprensa – Nossa Senhora da Pauta | Frederico Paula. Monitoria Especializada – Vívian Martins e Evandro Gonçalves. Produção Executiva – Cacá Bordini e Márcia Viveiros. Produção São Paulo – Júlia Fontes e Vívian Martins. Realização – Caleidoscópio Cultural e Os Tapetes Contadores de Histórias. Patrocínio – CAIXA e Governo Federal.