CCR S.A vence concessão da Rota Sorocabana por R$ 1,6 bi

O Grupo CCR S.A venceu o leilão para a concessão da Rota Sorocabana nesta quarta-feira (30), com uma oferta de R$ 1,6 bilhão, superando outros três concorrentes (Pátria, EPR e EcoRodovias). O evento realizado na B3, em São Paulo, foi o segundo da Maratona de Leilões promovida pelo Governo de São Paulo para novas concessões e parcerias público-privadas.

O valor da concessão representa um ágio de mais de 267.800% em relação aos R$ 597,5 mil de lance mínimo de oferta inicial, garantindo mais investimentos com foco em melhorias de tráfego, segurança e justiça tarifária.

“Para nós, é um sinal de prestígio e de confiança. Não dá para descrever a alegria de ter empresas desse porte participando de um leilão como esse. De fato, estamos apostando muito no capital privado. É mais um passo do nosso São Paulo na Direção Certa. O principal legado dessa administração vai ser a diminuição do Estado, o fortalecimento da regulação, as concessões e tudo aquilo que dá capacidade para fazer São Paulo ir para frente”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas durante a cerimônia na B3.

“E quem será beneficiado com isso? Primeiro, 10 mil trabalhadores que vão ter emprego a partir dos investimentos da Rota Sorocabana e vão levar o sustento para casa. Já o nosso cidadão vai se beneficiar com as melhorias nas rodovias. Pessoas que esperam anos por intervenções e que agora serão contempladas. São muitas intervenções que vão contribuir para o desenvolvimento do nosso estado e a gente fica extremamente satisfeito com esse resultado. É mais uma sinalização de que, de fato, São Paulo está andando na direção certa”, acrescentou.

Com investimento de R$ 8,8 bilhões, o projeto abrange 460 quilômetros de 12 rodovias localizadas na região sudoeste do estado. A nova concessão incorpora trechos atualmente administrados pela ViaOeste, cuja concessão se encerra em março de 2025, e outros administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Os recursos serão aplicados em duplicações, implantação de faixas adicionais, marginais e ciclovias, construção de acessos e obras de infraestrutura viária, entre outros. A expectativa é de geração de mais de 10,2 mil empregos, diretos e indiretos.

Outro ponto importante é a redução nas tarifas cobradas daqueles que trafegam nos trechos já operados pela ViaOeste. A partir de abril de 2025, os motoristas terão redução média de 22% nas cinco praças de pedágios que compõem o novo trecho concedido.

“Esse resultado mostra que a decisão do Governo de melhorar o arcabouço regulatório do Estado trouxe benefícios. Ontem tivemos um leilão com cinco participantes e economizamos R$ 1 bilhão para o estado. Hoje, tivemos um leilão com quatro participantes e trouxemos R$ 1,6 bilhão de retorno”, disse o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

O início das obras está previsto para 2025. Ao todo, serão beneficiados 17 municípios. São eles: Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

A concessão inclui as rodovias: SP-280, SP-075, SPI-091/270, SPI-087/270, SPI-060/270, SP-270, SP-079, SPA-053/280, SPA-103/079, SPA-104/079, SP-264, SPA-160/250.

“Era extremamente estratégico esse ativo para nós do grupo CCR, espero que seja o primeiro de muitos. Estamos muito comprometidos com o desenvolvimento de São Paulo, é um ativo que vai trazer muitos benefícios para a população. Estamos muito entusiasmados para realizar todas essas entregas”, afirmou Eduardo Siqueira, CEO da CCR.

Justiça tarifária

A concessão contará com pórticos do sistema de pedágio automático e de livre passagem, também conhecido como “free-flow”, que irá substituir as tradicionais praças de pedágio. O free-flow permite a cobrança de tarifa sem a necessidade de cabines ou barreiras físicas, ou seja, o motorista não precisa parar o veículo para realizar o pagamento.

O sistema automático será implantado em toda a extensão do trecho concedido, totalizando 23 pórticos, permitindo uma cobrança mais justa pelo trecho percorrido pelos usuários. Ao longo da extensão, os valores vão variar de R$ 0,83 a R$ 12,20, a depender do trecho.

Também haverá o Desconto de Usuário Frequente (DUF) na Rota Sorocabana. Se o motorista passar pelo mesmo trecho mais de dez vezes, terá redução de 10% no valor cobrado. A partir da 21ª passagem, a redução será de 20%. Além disso, aqueles que contarem com tags instaladas nos veículos terão desconto de 5%.

Maratona de leilões

Na sexta-feira (1º), às 10h, o Governo de SP realizará o leilão para concessão dos serviços lotéricos do estado. No dia 4, às 14h, acontecerá a sessão pública do segundo lote (Leste) da PPP de Novas Escolas. Os dois certames serão realizados na bolsa de valores do Brasil. A maratona se encerra no dia 28 de novembro, com o leilão do Lote Nova Raposo, também na B3.

Por meio do PPI-SP, o Governo de SP fecha o ano com uma maratona de leilões programada para os meses de outubro e novembro, que devem garantir mais de R$ 19,1 bilhões em investimentos privados para o Estado. Os projetos trarão benefícios diretos nas áreas de mobilidade, educação e saúde.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 495 bilhões.