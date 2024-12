CCR Rodoanel e SPMAR unem forças pela segurança nas rodovias

As concessionárias CCR Rodoanel e SPMAR se unem no dia 19 de dezembro para uma ação conjunta de segurança no SAU localizado no km 16 do Rodoanel Mario Covas. A iniciativa faz parte da celebração do Dia D pela Vida nas Rodovias, uma mobilização nacional das concessionárias de rodovias em prol da segurança viária e do cuidado com todos os usuários das estradas.

Quem passar pelo local encontrará uma equipe de ambas as concessionárias orientando os condutores sobre a importância de manter distância segura ao avistar qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento. A ação visa conscientizar os motoristas para a necessidade de mudar de faixa quando possível e seguro.

Vinicius Nevoa, Gerente de Operações e Atendimento da CCR RodoAnel, exalta a importância da data: “O Dia D pela Vida reforça a importância de conscientizar os motoristas sobre a segurança dos trabalhadores que atuam nas rodovias. A proteção das equipes de atendimento e manutenção depende, em grande parte, do respeito às orientações e da atenção dos motoristas ao trafegar em áreas sinalizadas. É uma iniciativa fundamental para salvar vidas e garantir um trânsito mais seguro para todos”, afirma Vinicius.

Para Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMAR, ações como essa são importantes para alertar sobre a segurança: “A busca incessante por ganhar tempo no trânsito tem levado muitas pessoas a comprometerem a própria segurança e a de outros, incluindo quem trabalha como apoio nas rodovias. O movimento vem para relembrar que a segurança no trânsito não é opcional, mas sim um item indispensável para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos.”

Simultaneamente ao evento de abertura, as associadas à ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) realizarão uma série de ações nos trechos, com foco na conscientização sobre sinistros com trabalhadores nas rodovias.

SPMAR – A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).