CCR registra crescimento significativo no tráfego de veículos e transporte de passageiros em Janeiro

A CCR, reconhecida como a maior concessionária de infraestrutura de transporte do Brasil, divulgou um aumento de 1,5% no tráfego de veículos nas rodovias sob sua gestão em janeiro, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O anúncio foi feito pela empresa em um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira.

Além do crescimento nas rodovias, a CCR também reportou um incremento considerável na quantidade de passageiros transportados por suas concessões de trem e metrô, que registraram uma alta de 6,2% no mesmo período. Este aumento reflete a recuperação gradual do setor de transporte público, que vem se adaptando às novas demandas dos usuários.

No setor aéreo, os dados também foram positivos, com um crescimento de 6,7% no número de passageiros embarcados nos aeroportos geridos pela companhia. Esses resultados indicam uma tendência otimista para o mercado de transporte no Brasil, sugerindo uma retomada das atividades econômicas e da mobilidade dos cidadãos após os desafios enfrentados nos últimos anos.