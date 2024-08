CCCB oferece diversas atrações no “Festival da Cultura Coreana”, neste final de semana

A cultura coreana vai tomar conta do bairro Bom Retiro, em São Paulo, no próximo sábado e domingo, dias 17 e 18 de agosto. Durante a 17ª edição do “Festival da Cultura Coreana”, dezenas de atrações vão ocupar a Praça Tiradentes e outros espaços da região com apresentações de música, dança, esporte, gastronomia, arte e muito mais. De acordo com a organização, mais de 100 mil pessoas são esperadas. A entrada é gratuita.

Boa parte da programação será oferecida pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) no espaço Oswald de Andrade. Entre os destaques, a presença da dupla de jazz Home Duo, formada pela cantora sul-coreana Song Yi Jeon e pelo guitarrista e compositor brasileiro Vinícius Gomes. No sábado, eles participam de uma roda de conversa, às 17h. No domingo, às 16h, interpretam as canções de uma turnê que já passou pela Europa, EUA e Coreia do Sul.

Outra atração que também faz uma mistura entre os ritmos mais marcantes dos dois países, Brasil e Coreia do Sul, é o grupo “Nabilera in Samba”, que junta a dança tradicional coreana com o nosso samba. Com 12 integrantes (seis dançarinos da Associação Brasileira de Dança Tradicional Coreana e outros seis do Coração de Samba), a performance do grupo será no sábado, às 14h, também no espaço Oswaldo de Andrade.

No mesmo dia, no palco da Praça Tiradentes, às 19h, uma das atrações que deve reunir um público grande será o show do grupo NTX, do universo K-Pop. Além de sucessos do início da carreira, o grupo também deve interpretar canções do novo álbum “Hold-X”. Pela primeira vez no Brasil, a vinda deles ao país conta com o apoio do CCCB. Antes do festival, o grupo já passou por cidades como Niterói, Belo Horizonte e João Pessoa.

Ainda no universo K-Pop, o público presente vai poder conferir a disputa entre os finalistas do “12º Concurso K-Pop Festival”, que será realizado no sábado, às 17h. Entre apresentações em grupo e solo, 68 participantes vão subir ao palco e concorrer a prêmios em dinheiro (R$ 10 mil para o primeiro lugar; R$ 5 mil para o segundo lugar; R$ 2 mil para o terceiro lugar), que serão dados pelo Conselho Nacional de Unificação Pacífica das Coreias – Divisão Brasil.

Na gastronomia, a novidade deste ano é o Projeto de Promoção de Menus Especiais, que conta com a participação de 14 restaurantes coreanos localizados no bairro Bom Retiro. Entre os dias 15 e 21 de agosto, estes estabelecimentos vão oferecer pratos criados exclusivamente para o evento, de fácil consumo e com descontos especiais. A relação completa dos restaurantes participantes e os pratos oferecidos podem ser conferidos no site do CCCB.

A seguir, confira as atrações oferecidas pelo CCCB na 17ª edição do “Festival da Cultura Coreana”:

Dia 17

14h – Nabilera in Samba (espaço Oswald de Andrade)

15h – Apresentação dos alunos de Taekwondo e K-Pop (espaço Oswald de Andrade)

15h30 – K-Debate / Literatura (espaço Oswald de Andrade)

16h – Oficina de arte em carvão (espaço Oswald de Andrade)

17h – Bate-papo HOME DUO

17h – K-Pop Festival (palco principal)

17h – K-Debate / K-Drama (espaço Oswald de Andrade)

19h – DJ Sung Ju No (espaço Oswald de Andrade)

19h – Show do NTX (palco principal)

Dia 18

13h30 – Meet & Greet NTX (espaço Oswald de Andrade)

14h – Gayageum – Gayagatos (espaço Oswald de Andrade)

15h – EMMSP e Coral Sejong (espaço Oswald de Andrade)

16h – Apresentação HOME DUO (espaço Oswald de Andrade)

16h – Oficina de arte com tinta (espaço Oswald de Andrade)

17h – DJ Sung Ju No (espaço Oswald de Andrade)

Serviço

17° Festival da Cultura Coreana

Organização e Realização: Associação Brasileira dos Coreanos

Data: 17 e 18 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 20h

Locais: Praça Cel. Fernando Prestes (Praça Tiradentes), Bom Retiro. Acesso pela estação Tiradentes da linha azul do metrô. E espaço Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro.

Entrada: Gratuita.

Saiba mais em: Link